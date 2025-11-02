Obligado a desalojar un edificio militar de Valladolid tras más de un año de okupa

Ya no caben más recursos y el okupa de un edificio anexo al cuartel militar de La Rubia está obligado a abandonarlo. Así lo ha ... dictaminado la Audiencia de Valladolid después de que la defensa del morador ilegal recurriera el fallo del Juzgado de Instrucción número 4 de la capital sobre una situación que se destapó el 30 de abril del año pasado. Ese día fueron avisados policías municipales por un posible robo en las instalaciones.

Se acercó una patrulla y allí sorprendieron a dos hombres, si bien no estaban perpetrando ningún robo con fuerza. En el propio edificio, los agentes comprobaron que se trataba de una okupación, por lo que se levantó el correspondiente acta. De esta forma, un representante de la Subdelegación de Defensa en Valladolid denunció la instalación ilegal de esas dos personas para iniciarse un procedimiento por un delito leve que ha concluido en este mes de septiembre.

El juicio para dirimir si se trataba de una okupación se desarrolló en enero de este año. Acudieron los dos acusados, si bien uno de ellos quedó absuelto al demostrar que ya no residía allí de forma ilegal. El otro implicado, por su parte, no se había mudado. Tras la prueba testifical, el acusado fue condenado a abandonar el inmueble, además de hacer frente a una multa de 270 euros.

La defensa del ya condenado por el Juzgado de Instrucción número 4 recurrió la sentencia al considerar que existía error en la apreciación de las pruebas, si bien ninguno de esos argumentos han sido reconocidos. Recogen los fundamentos de derecho del fallo de la Audiencia que «existe prueba material de cargo». «Es incriminatoria y fue constitucionalmente obtenida, practicada con regularidad procesal y ha sido valorada racionalmente». Además, no tenía el título que legitime la posesión, refleja la Audiencia Provincial.

Alargado en el tiempo

Ante esta sentencia no cabe ningún recurso y el okupa, que a fecha de la celebración de la vista oral en los juzgados de instrucción aún permanecía en el cuartel de La Rubia.

Estos hechos son los segundos que se conocen en una misma semana, después de que el Juzgado de Instrucción número 3 de Valladolid condenase a una pareja de okupas al instalarse ilegalmente en un bloque en rehabilitación de la calle Domingo Martínez. Las dos personas han sido condenadas a una multa de 900 euros (450 cada uno), además de abandonar el inmueble. Ante esa resolución se puede interponer recurso ante la Audiencia de Valladolid.

Dos casos similares en los que la justicia se ha pronunciado después de quedar acreditados delitos leves de usurpación, castigados en las dos ocasiones por multas económicas y la obligatoriedad de abandonar el inmueble.