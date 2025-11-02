El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de archivo del acuartelamiento de La Rubia. José C. Castillo

Obligado a desalojar un edificio militar de Valladolid tras más de un año de okupa

El morador ilegal ha sido condenado a 270 euros por un delito leve de usurpación de un bloque anexo al cuartel de La Rubia

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Domingo, 2 de noviembre 2025, 08:57

Ya no caben más recursos y el okupa de un edificio anexo al cuartel militar de La Rubia está obligado a abandonarlo. Así lo ha ... dictaminado la Audiencia de Valladolid después de que la defensa del morador ilegal recurriera el fallo del Juzgado de Instrucción número 4 de la capital sobre una situación que se destapó el 30 de abril del año pasado. Ese día fueron avisados policías municipales por un posible robo en las instalaciones.

