El Ayuntamiento de Valladolid cobrará a las operadoras de telefonía por extender sus redes

Hacienda solicita un informe a Urbanismo

Antonio Gato, concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Valladolid, ha solicitado un informe a su compañero de Urbanismo, Manuel Saravia, para poder disponer de datos sobre los metros de las redes de las operadoras, a partir de los permisos de obras e instalación. «La nueva filosofía de la tasa establece que deben pagar no en función de la facturación que obtienen, sino por el beneficio que les supone utilizar el espacio público calculando éste a partir del criterio de referencia del suelo, esto es, del valor catastral», explica Gato.

Otra novedad es que estos importes solamente los podrá liquidar el propietario de la red, no los arrendatarios de las mismas, y serán los primeros los que tendrán que hacer las autoliquidaciones. «Está claro que luego nosotros las supervisaremos», apostilla. Aunque las compañías no se han 'acercado' al Ayuntamiento, el edil no descarta convocarlas.