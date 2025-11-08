Nueva campaña de bonos descuento para comprar en los mercados municipales

El Norte Valladolid Sábado, 8 de noviembre 2025, 12:57 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Concejalía de Comercio, Mercados y Consumo, pondrá en marcha el próximo lunes una nueva campaña del 'Bono Mercado'. La iniciativa se implantó por primera vez la pasada primavera, con gran éxito tanto entre los industriales como entre los consumidores, lo que ha animado al Consistorio a activar esta nueva edición que se llevará a cabo en el marco del convenio de colaboración vigente con AVADECO, FECOSVA y la Cámara de Comercio.

El fin primordial es revitalizar las compras en los mercados municipales de Valladolid, dinamizadores del comercio de proximidad y referentes de producto fresco y de calidad, y de alimentación saludable. Tal y como explican desde el Consistorio, el funcionamiento de la campaña será similar al de los bonos de descuento habituales conocidos como 'Bono Próximo', aunque cuenta con las siguientes particularidades:

La campaña se iniciará el próximo lunes, 10 de noviembre y los bonos se distribuirán en diferentes lotes que se lanzarán los lunes 10, 17 y 24 de noviembre. Para descargarse los bonos el usuario tendrá que seleccionar el mercado en el que va a utilizarse, porque el cupón solo podrá utilizarse en un puesto de dicho mercado (no es válido para servicios de hostelería).

Los usuarios ya registrados en la plataforma www.valladolidcomercioproximo.es no necesitarán registrarse de nuevo para acceder a este nuevo tipo de bono y cada usuario podrá obtener cuatro bonos de 5 euros para descontar durante toda la campaña, pero solo podrá conseguir dos como máximo en la misma semana. Además, podrá utilizarse un bono de 5 euros para compras mayores o iguales a 15 euros o dos bonos de 5 euros para compras mayores o iguales a 30 euros.

Los bonos serán válidos a partir del día siguiente de su emisión durante cinco días y los que no se utilicen serán relanzados con una fecha de caducidad nueva. Las bases generales de la campaña, y la relación de los puestos participantes, pueden consultarse en www.valladolidcomercioproximo.es

En esta ocasión, además de los mercados del Val, El Campillo y Las Delicias, que ya participaron en la edición anterior, se unen puestos del Mercado de La Rondilla, que desde septiembre pasado se encuentra abierto al público tras su completa renovación, así como de la Marquesina, dado que ya se ha resuelto definitivamente la adjudicación de los puestos.

Esta iniciativa les ayudará a premiar a sus clientes habituales y animar a otros a acercarse a conocer los mercados y disfrutar de la variedad y frescura de sus productos. El concejal de Comercio, Mercados y Consumo, Víctor Martín, ha puesto de manifiesto los beneficios que esta iniciativa tiene «tanto para los industriales, poniendo a su disposición nuevas herramientas de promoción comercial y de fidelización y captación de clientes, como para los ciudadanos, que se benefician de un importante descuento para llenar su cesta de la compra con productos frescos y de calidad contando con el trato profesional y personalizado propio de los mercados».

Mercados más vivos

El lanzamiento de esta nueva edición de bonos coincide con la puesta en marcha de una nueva campaña de comunicación para los mercados municipales. Bajo el lema 'Mercados más vivos' se ha querido poner en valor los mercados como lugar de encuentro, ocio y socialización, que no son solo un lugar donde hacer la compra sino también un espacio que alberga otro tipo de eventos, actividades y servicios.

El enfoque creativo de la campaña está alineado con la estrategia de comunicación 'Mercados de Valladolid, más nuestros', que fue presentada el pasado mes de marzo y se desarrolla en torno a diversos elementos que aluden a muy diversas actividades que pueden disfrutarse en el mercado: degustaciones y demostraciones de cocina en vivo, conciertos, exposiciones, cuentacuentos y talleres para niños, actividades y charlas de vida saludable, así como concursos, sorteos y promociones.

Este mes se celebrarán talleres gastronómicos en los mercados de Delicias y La Rondilla los días 20 y 27, respectivamente.

Se han realizado numerosos materiales para poder hacer difusión en diversos canales, fundamentalmente en medios digitales, redes sociales, y cartelería y publicidad exterior tanto en MUPIs digitales como convencionales. A través de un QR puede accederse a la información sobre las distintas actividades programadas en los diferentes mercados.

Esta campaña será el marco en el que se promocionarán todas las actividades que se llevan a cabo para dinamizar los mercados municipales. Por ejemplo, este sábado, 8 de noviembre, por la mañana habrá servicio de ludoteca con actividades para niños en el mercado de La Rondilla -un servicio que también se prestará durante las vacaciones navideñas-, y talleres gastronómicos en los mercados de Delicias y La Rondilla los días 20 y 27 de este mes, respectivamente.