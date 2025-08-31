El Norte de Castilla celebrará su VII Día de la Bici el 21 de septiembre Una jornada de deporte y ocio con un trasfondo solidario, ya que parte de la recaudación estará destinada a Cruz Roja

Comienza la cuenta atrás para la celebración del VII del Día de la Bici de El Norte de Castilla, que se desarrollará el domingo 21 de septiembre. La cita, organizada por el diario decano de la prensa en España, cuenta con el patrocinio de El Corte Inglés, Mapfre, Mahle, Aena y Viding, y la colaboración del Ayuntamiento de Valladolid, Coca-Cola y Cruz Roja.

Con una inscripción prácticamente simbólica de tres euros los adultos, y un euro los niños hasta doce años de edad, esta convocatoria permite, además de disfrutar del ocio dominical y practicar deporte sobre dos ruedas, una vertientes solidaria, ya que una parte de la recaudación por las inscripciones estará destinada a un proyecto solidario de Cruz Roja.

Ya se pueden realizar las inscripciones online, a través de la página www.runvasport.es hasta el viernes 19 de septiembre. De manera presencial, los interesados también pueden hacerlo, del 9 al 20 de septiembre en la planta de Deportes de El Corte Inglés de Paseo de Zorrilla, y en el Servicio de Atención al Cliente de Hipercor de Arroyo de la Encomienda del 9 al 17 de septiembre.

Los dorsales y la mochila con regalos por participar han de recogerse en la Planta de Deportes de El Corte Inglés de Paseo de Zorrilla, los días 18, 19 y 20 de septiembre de 12:00 a 14:00 horas o por las tardes de 18:00 a 21:30 horas.

El domingo 21 de septiembre se llevará a cabo esta singular actividad de ocio y deporte con salida a as 10:30 horas de la plaza Cúpula del Milenio. Habrá dos recorridos, de 5 y de 10 kilómetros, por uno de lo cuales deberá optar cada participante. ¿A qué espera para inscribirse?