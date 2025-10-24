El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un coche baja la rampa de acceso al colegio Narciso Alonso Cortés, donde también circulan vehículos. Carlos Espeso

Valladolid

Niños y coches, obligados a compartir espacio a la salida de un colegio de Valladolid

Las obras en el acceso del Narciso Alonso Cortés condicionan a familias del centro, donde sesenta niños se tienen que trasladar a otro comedor semanas después del inicio de las clases

Sergio García

Sergio García

Valladolid

Viernes, 24 de octubre 2025, 06:35

Comenta

Son las dos menos diez de la tarde y un grupo de niños sale del Narciso Alonso Cortés. La jornada lectiva acaba a en punto, ... pero ellos terminan un poco antes para ir al comedor. Para llegar tienen que salir del centro -en sus instalaciones todavía no hay-, y llegar hasta el Cristóbal Colón, otro cole de la zona que está a cinco minutos andando. Ellos no pueden ir caminando, claro. Entones, un autobús les espera a la salida de su colegio para acercarles al comedor por la calle Pelícano, donde aparca y deja a los niños, que tienen que pasar entre coches hasta llegar al colegio. La subida al vehículo tampoco es más sencilla, pues recoge a los pequeños en un apeadero junto a un carril bici. Es decir, que los niños tienen que cruzar la senda ciclista -por un paso de cebra- para subirse al autocar, y lo hacen además junto al paseo de Juan Carlos I, con un continuo paso de vehículos.

