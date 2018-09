El niño vallisoletano que leía a Rousseau en sexto de Primaria Nicolás Sánchez Gómez posa con uno de los cuadernillos de la academia. / Ramón Gómez A sus 11 años, Nicolás Sánchez ha alcanzado un nivel de comprensión lectora similar a la de un alumno de segundo de Periodismo ANTONIO G. ENCINAS Valladolid Sábado, 29 septiembre 2018, 15:08

A Nicolás no le hace falta mordisquear los libros como ese «increíble niño que come libros» que dibujó el surrealista Oliver Jeffers. Directamente, los devora. Aunque lo notable, en su caso, está en el tipo de libros que es capaz de leer y de comprender. Más allá de que la noticia de que va a salir en octubre el 'Diario de Greg 13' le haga abrir los ojos como platos de sopa fría, Nicolás ha sido capaz de leer y entender textos tan complejos como 'La Celestina', de Fernando de Rojas. Sí, esa obra de teatro de complicada trama y aún más compleja escenografía que a sus padres –y puede que a ustedes– les obligaban a leer en segundo de Bachillerato. Solo que entonces se leía con 15 años y Nicolás capta la historia perfectamente con apenas 11. Por no hablar de que su avidez lectora se ha enfrentado a textos de 'El contrato social', de Rousseau y ha sabido, después, contestar correctamente a preguntas sobre su significado.

Nicolás Sánchez Gómez es el primer alumno que concluye el método Kumon de lectura desde que esta academia se instaló en Valladolid. Consiste en trabajar la comprensión lectora y matemática a través de ejercicios cortos pero intensos, que favorecen la concentración del niño. Algo fundamental en estos tiempos en los que el tuit, el 'whatsapp' de emergencia y las noticias cebo tipo 'no se imagina lo que sucederá a continuación' parecen mermar la capacidad de los humanos a enfrentarse a textos densos y complejos.

«Leo una hora al día, más o menos, antes de acostarme», dice este alumno que acaba de empezar sexto de Primaria en el San José. Dice su profesora, Virginia Vicente, que su nivel de comprensión lectora sería el equivalente «a segundo de Periodismo». En apenas tres años ha conseguido completar todo el programa, desde un comienzo sencillo, adaptado a la edad, hasta Rousseau, pasando por textos de 'El Quijote', que le dieron guerra por aquello del castellano antiguo. También le costó algo 'Hamlet'.

Ahora en el cole le han dicho que este trimestre tiene que leer un libro y tiene tres para escoger: 'Futbolísimos', de Roberto Santiago, 'Danny el campeón' y 'Charlie y la fábrica de chocolate', de Roald Dahl. Sonríe porque ya se ha leído uno de ellos, pero su madre, Olga, le advierte de que eso es hacer trampa. Que hay que escoger otro.

No lo tendrá sencillo. Ya ha finiquitado todo lo que tenía a su alcance de series tan prolíficas como Gerónimo Stilton, el Diario de Greg... «Un día que estaba en Madrid, en un centro comercial, me compraron el 'Diario de Greg 8' y por la noche me lo terminé», dice.

Música y deporte

Le gusta el tenis, y por supuesto Rafael Nadal. Toca el oboe desde hace tres años, «este va a ser el cuarto», y aunque él no lo dice, sus padres explican que tiene buenas notas. Luis admite que él lee «algo», si coge un libro que le interesa, pero Olga es más «de artículos». Sí han intentado, sin embargo, que Nicolás se aficionara desde pequeño a leer. «Se engancha. Le regalaba alguno y enseguida te decía 'me tienes que comprar el siguiente'. Yo de videojuegos y eso no soy, siempre le regalábamos libros, y la abuela también», cuenta su madre.

«Muchas veces, como ya venía a la academia a lectura y matemáticas, no le quedaba mucho tiempo para leer en casa, pero ahora que ya ha terminado, todas las noches aprovecha», dice. Así que tiene pinta que a Nicolás el 'Diario de Greg 13: Frío fatal', le va a durar poco. Desde luego, menos que la habilidad para entender textos complejos.