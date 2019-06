El PP no negociará la Diputación de Valladolid hasta el 15, pero no descarta contactos «informales» Francisco Vázquez (izquierda) y Jesús Julio Carnero. / Henar Sastre Jesús Julio Carnero asegura que, a día de hoy, la «prioridad» es fijar acuerdos en los ayuntamientos EVA ESTEBAN Valladolid Sábado, 1 junio 2019, 13:24

El Partido Popular no mantendrá «ningún tipo» de negociación relativa a la Diputación de Valladolid hasta el 15 de junio, día en el que se constituirán los ayuntamientos. Así lo aseguró ayer su presidente provincial, Jesús Julio Carnero, al mismo tiempo que insistió en que, a día de hoy, la única y principal «prioridad» de la formación que lidera es alcanzar «pactos» en los municipios. «Eso es lo verdaderamente preponderante, es un apartado fundamental; la Diputación ya se andará», afirmó.

Por el momento, donde están centrando todos sus «esfuerzos», según apuntó, es en lograr la Alcaldía del mayor número de municipios posible porque, tras los «magníficos resultados» obtenidos en las elecciones municipales, «hay muchos susceptibles de pacto». «Hemos mejorado las mayorías absolutas, pero tenemos que ver si somos capaces de llegar a acuerdos en aquellos lugares donde no la tenemos», subrayó.

Lo que sí anticipó Carnero es que «todavía» no ha mantenido contacto con «ningún grupo». «Creo que estamos todos centrados en lo mismo, en buscar pactos y lo mejor para los intereses del partido», apuntó. No obstante, confirmó que antes de esa fecha «puede haber algún contacto informal» con otras formaciones políticas. «¿Cómo se va a hacer y con quiénes? Todavía no lo hemos pensado en profundidad, tenemos tiempo», añadió el presidente en funciones de la Diputación.

Otro de los asuntos que Jesús Julio Carnero tiene «clarísimo» es que hablará «con todos, como he hecho siempre». «La democracia es participación y diálogo, y ese diálogo es con cualquiera. Si a partir de ahí vemos que hay puntos de encuentro, estaremos dispuestos a negociar y pactar, y sino pues nada; lo habremos intentado», apostilló.

También deja entreabierta la puerta a las «muchas opciones» a la hora de pactar. «Hace cuatro años llegamos a un acuerdo que solo era de investidura;a partir de ahí, cada uno iba por su lado. ¿Por qué no ahora?», se cuestionó el presidente. «Pero, insisto, es algo que ni nos hemos planteado», prosiguió.

Líneas rojas

Las líneas rojas que siga el Partido Popular en las negociaciones vendrán marcadas por su «ideología». «Claro que habrá cuestiones que no pasaremos por alto por nuestro aspecto ideológico, pero igual que harán los otros cuando nos digan sus propuestas», concluyó Carnero.