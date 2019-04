El Museo del Vino acoge una muestra de David Bowie dentro de los actos de su 20 aniversario Exposición con cientos de objetos que recuerdan a Bowie. / A. Ojosnegros Expone objetos del coleccionista leonés Carlos Luxor y de la diseñadora salmantina Carmen Carabias AGAPITO OJOSNEGROS LÁZARO Peñafiel Miércoles, 17 abril 2019, 11:00

El Museo provincial del Vino acoge desde el pasado viernes la exposición 'David Bowie wine experience', que recorre a través de más de un millar de piezas la trayectoria de este icono del rock. La exposición muestra objetos del coleccionista leonés Carlos Luxor y de la diseñadora salmantina Carmen Carabias y se podrá visitar hasta el 16 de junio.

Carlos Luxor es un especialista en David Bowie y lleva dos años mostrando por toda España el legado del músico británico nacido en 1947 y que fallecía en 2016. Su colección, formada en la actualidad por más de un millar de piezas, ha viajado por el Festival Metrópoli de Gijón, la Biblioteca Central de Cantabria, el Museo Interactivo de la Historia de Lugo (MIHL) y por el FIV de Villalba. Su última parada fue en el Palacio de Valdecarzana en Avilés, dentro de la programación del Festival 'Rock In Town'. Ahora, bajo el título 'David Bowie wine experience', su colección se muestra en el Castillo de Peñafiel, con una nueva estructura vinculada al mundo del vino.

En la discografía de David Bowie no faltan las referencias al vino en temas como 'The laughing gnome', 'Let me sleep beside you', 'Time' o 'Music is lethal'. Además, con motivo de la exposición se pondrá a la venta una edición limitada de tres botellas de vino de tres Denominaciones de Origen de la provincia de Valladolid: Rueda, Ribera del Duero y Cigales.

La muestra, comisariada por Miguel Ángel Aparicio, cantante del grupo tributo Ziggy's Project, reúne las piezas de Carlos Luxor y de la diseñadora salmantina Carmen Carabias, dos apasionados fans y coleccionistas que llevan media vida sumergidos en el universo del camaleónico artista. Así, a los cientos de vinilos, fotografías, libros, películas, carteles y objetos de todo tipo recopilados por Luxor, se añaden en esta ocasión veintiún trajes que ha creado Carabias, que reproducen los más icónicos usados por Bowie a lo largo de su carrera.