Las tres obras de Goya que pueden visitarse en la iglesia del Real Monasterio de San Joaquín y Santa Ana, en Valladolid.

Las tres obras de Goya que pueden visitarse en la iglesia del Real Monasterio de San Joaquín y Santa Ana, en Valladolid. Alberto Mingueza

Valladolid

El museo que estuvo a punto de morir en 2015: tres Goyas, trajes antiguos de novia y un Gregorio Fernández

El real monasterio de San Joaquín y Santa Ana alberga uno de los tesoros turísticos y patrimoniales más desconocidos de la ciudad

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Domingo, 30 de noviembre 2025, 08:26

Comenta

«Este museo es el gran desconocido de Valladolid», cuenta Jesús del Río, su director, mientras enumera los tesoros que esconden sus muros. Una iglesia ... con un sorprendente truco matemático en su arquitectura. Tres cuadros de Goya (los únicos que hay en Castilla y León). Un Cristo yacente de Gregorio Fernández. La talla más antigua de la Virgen que se conserva en Valladolid. Una enorme alfombra del siglo XVII que se desempolvaba cada vez que llegaba el rey. La segunda colección de figuras del Niño Jesús más importante de España. Una 'dolorosa' de Pedro de Mena. Un crucifijo secreto en un marquito de cristal. Y una colección de antiguos trajes de novia que guardaban las monjas por una curiosa razón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

elnortedecastilla El museo que estuvo a punto de morir en 2015: tres Goyas, trajes antiguos de novia y un Gregorio Fernández