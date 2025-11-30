El museo que estuvo a punto de morir en 2015: tres Goyas, trajes antiguos de novia y un Gregorio Fernández

«Este museo es el gran desconocido de Valladolid», cuenta Jesús del Río, su director, mientras enumera los tesoros que esconden sus muros. Una iglesia ... con un sorprendente truco matemático en su arquitectura. Tres cuadros de Goya (los únicos que hay en Castilla y León). Un Cristo yacente de Gregorio Fernández. La talla más antigua de la Virgen que se conserva en Valladolid. Una enorme alfombra del siglo XVII que se desempolvaba cada vez que llegaba el rey. La segunda colección de figuras del Niño Jesús más importante de España. Una 'dolorosa' de Pedro de Mena. Un crucifijo secreto en un marquito de cristal. Y una colección de antiguos trajes de novia que guardaban las monjas por una curiosa razón.

Y todo esto estuvo a punto de desaparecer.

Ocurrió hace justo diez años. El Museo de San Joaquín y Santa Ana, inaugurado en enero de 1978, arrastraba una deuda que parecía imposible de asumir con la pensión de las monjas que viven en el monasterio y la venta de entradas (entonces ni siquiera 3.000 visitas anuales). En marzo de 2015, las hermanas anunciaban el inminente cierre del museo por falta de fondos para mantenerlo. El entonces alcalde, Javier León de la Riva, mostró su disposición a «seguir colaborando» y se comprometió a mantener una reunión que, sin embargo, se vio truncada por las elecciones. Óscar Puente entró en mayo como alcalde de Valladolid, mantuvo en julio esa reunión pendiente y, en diciembre, aprobó una partida de 50.000 euros para solventar los problemas económicos más acuciantes. Poco después, llegó también el apoyo de la Junta de Castilla y León. Hubo conciertos y galas solidarias para recaudar fondos extra. El museo se salvó por los pelos.

Ampliar Ecce Homo, frente a la alfombra colgada de la pared. Alberto Mingueza

Diez años después, sus visitas rondan las 8.000 al año. No son muchas. La situación económica del museo es delicada, aunque no crítica como hace diez años. Para ahorrar, apagan las luces de una sala cuando el visitante ha pasado a la siguiente. Confían, sin embargo, en remontar el vuelo gracias a un rico patrimonio que en los próximos meses sumará una curiosa iniciativa. Esta misma semana, se ha presentado el próximo Belén Goyesco que albergará el museo, un Nacimiento con carácter permanente e inspirado en las obras de Francisco de Goya.

El lugar elegido parece lógico, ya que aquí se conservan tres cuadros del pintor aragónes. Son, sin duda, las joyas de la colección. «No son solo las tres únicas pinturas suyas que hay en Castilla y León, sino que, además, este es de los pocos sitios de España donde podemos verlas en el mismo lugar para el que fueron concebidas». No en un museo, no en una sala de exposiciones. Están en tres nichos de la iglesia del monasterio. En ese espacio reservado expresamente para ellas en el año 1787. En ese sentido, dice Jesús del Río, en Valladolid «somos unos privilegiados».

Ampliar Cúpula de la iglesia del monasterio de San Joaquín y Santa Ana. Alberto Mingueza

El 18 de diciembre de 1595 llegó a Valladolid un grupo de religiosas cistercienses que desde 1198 habían permanecido en la localidad palentina de Perales. El deterioro del edificio les obligó a buscar, en tiempos de Felipe II, un nuevo lugar donde asentarse. Se establecieron así en unos terrenos cercanos al Pisuerga, con una comunidad de 26 religiosas que tenían a San Joaquín y Santa Ana como titulares y patronos del monasterio. Casi dos siglos después, en 1777, el monasterio amenazaba ruina. El rey Carlos III tuvo que intervenir. Encargó a Francisco de Sabatini, arquitecto de la Corte, que reformara el inmueble y construyera una nueva iglesia. Lo hizo.

El templo, de planta centralizada (una de las 42 iglesias de este tipo que hay en Castilla y León), presenta una ilusión óptica que hace que la cúpula se vea ovalada por un lado y redonda desde el altar. Los óculos están inclinados para iluminar esos cuadros que Carlos III encargó a sus pintores de cámara para decorar este espacio religioso. Ramón Bayeu contribuyó con tres pinturas (Santa Escolástica, La Inmaculada entre San Francisco y San Antonio, y San Benito). Francisco de Goya firmó las otras tres (San Bernardo curanto a un tullido, La muerte de San José y Santa Lutgarda). «Son tres óleos sobre lienzo pintados en el momento de máximo apogeo de Goya. Sin embargo, no dominan los colores intensos, sino las tonalidades apagadas, ocres, melancólicas», cuenta Del Río, quien pone especialmente el foco en La muerte de San José porque el pintor aragonés dedicó esta obra a su padre (también llamado José), al poner en las figuras del cuadro los rostros de su padre, de su madre y de él mismo.

Ampliar Cristo yacente de Gregorio Fernández, en el museo de San Joaquín y Santa Ana. Alberto Mingueza

Ampliar Dos detalles del Cristo yacente de Gregorio Fernández. Alberto Mingueza

Justo antes de entrar en la iglesia, en una habitación lateral utilizada en su día como salita para monaguillos, se encuentra un Cristo yacente, de 1636, tallado por Gregorio Fernández. Es la imagen que la cofradía del Santo Entierro saca todos los Sábados Santo en procesión. La talla es un prodigio de dientes de marfil, uñas de asta de toro y una madera mimada como si formara parte de un tratado de anatomía (los tendones rotos, los pies taladrados, el tobillo derecho inflamado). «Pero, sobre todo, la mirada, con los ojos vueltos, las pupilas dilatadas, el derrame», dice Del Río, quien recuerda la curiosa historia de cómo esta rica imagen llegó al monasterio. Fue en 1652. Tal vez un par de años después. No es fácil establecer la fecha exacta. Lo que sí que recogen los documentos del monasterio es que alguien dejó la escultura en el cancel del monasterio y que el sacristán lo metió al interior. Hoy ocupa una sala que, con reclinatorios para la oración, quiere convertirse en una suerte de capilla.

Ampliar Virgen con el niño, del siglo XII. Alberto Mingueza

No es la única escultura destacada del museo. Hay también una Virgen con el niño, del siglo XII (aunque con reformas y añadidos del XVIII) traída desde Palencia y de estilo románico bizantino. Es la talla de la Virgen más antigua que se conserva en Valladolid. También aquí puede verse un Ecce Homo del siglo XVII y un San Bernardo recibiendo leche del pecho de la Virgen. Es una madera policromada del segundo cuarto del siglo XVIII (escuela de Madrid, Luis Salvador Carmona) que invita a fijarse en un detalle impagable: cómo está hecho el manto de la Virgen, con oro puro machacado. Y además, una Dolorosa de Pedro de Mena, tallada hacia 1670 en un único bloque de nogal.

Ampliar La Dolorosa, de Pedro de Mena. Alberto Mingueza

El patrimonio de este museo que lucha por combatir su «invisibilidad social» continúa con una de las alfombras más grandes confeccionadas en Europa durante el siglo XVII. Se realizó en Cuenca, con estilo oriental, nudo turco, para colocarse en el refectorio del real monasterio en los momentos en los que el rey visitaba el lugar. Y además, cuenta con la segunda colección más importante de España en figuras del Niño Jesús.

Ampliar Tres de las figuras del Niño Jesús que forman parte de la colección del museo. Alberto Mingueza

Ampliar Zapatos confeccionados por las religiosas en los siglos XVIII y XIX para calzar las figuras del Niño Jesús.

La más relevante está en el real monasterio de las Descalzas Reales de Madrid. También es significativa la de las carmelitas de Málaga. Pero este es especialmente destacado por contar con 56 tallas de madera policromada de los siglos XVII y XVIII. Hay 56 expuestas. El monasterio conserva, en realidad, muchas más. «Lo que ocurre es que algunas tienen daños, les falta un brazo, una pierna… y por eso no se exhiben».

Estas figuras eran propiedad de las monjas que ingresaban en el monasterio. Cuando una joven (habitualmente entre los 6 y los 14 años) entraba en la comunidad religiosa, su familia debía aportar una dote patrimonial (cuadros, esculturas, mobiliario), económica (dinero para financiar su estancia) y, además, tres objetos. El primero era una cesta para coser y bordar. El segundo, una cruz para la cabecera de la cama. El tercero, una figura del Niño Jesús que era una figura de oración y, al tiempo, casi un muñeco con el que jugar. Hoy, en el museo, pueden verse no solo esas figuras, sino también los vestidos y los zapatos que las religiosas confeccionaban para ellas.

Muchas de estas piezas están expuestas en unos pasillos que conservan la estructura de las celdas donde dormían las antiguas religiosas del monasterio. Son espacios mínimos. Sin ventanas y sin puertas (porque la escasa intimidad se conseguía con apenas una cortina).

Ampliar Uno de los antiguos trajes de novia que forman parte de la colección. Alberto Mingueza

Hay también una importante colección de trajes de novia. Muchos de ellos, propiedad de las propias monjas. ¿Cómo así? «Era habitual traer huevos a las religiosas ante de la boda para rogar por que no lloviera. Pero después, otra tradición era traer el vestido de novia para pedir fertilidad en la pareja». Por eso, las monjas tienen entre su patrimonio estos trajes (muchos del siglo XIX o de principios del siglo XX) que también forman parte del museo.

Y entre sus tesoros, una pieza más. Se trata de una custodia con forma de sol, de plata dorada, siglo XVII, y con un curioso secreto. Justo en su parte superior hay un Crucificado dentro de cristal de roca. ¿Por qué? El altar de la iglesia diseñada por Sabatini no incluía una imagen de Cristo en la Cruz, lo que no era de recibo después del Concilio de Trento. Para solventar este problema, se preparó esta custodia que, estratégicamente colocada, cuando la luz entraba por la ventana a primera hora de la mañana, proyectaba una imagen de Cristo en la Cruz de 1,60x0,80 metros. «Fue como si inventaran la primera diapositiva», presume Jesús del Río, convencido de que el museo ofrece unos atractivos que turistas y vallisoletanos deberían descubrir, ahora que se cumplen diez años desde que la institución se salvó de desaparecer.

El museo de San Joaquín y Santa Ana abre de miércoles a lunes (cierra los martes), de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.