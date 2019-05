Un muro contra las barreras a las mujeres en Valladolid

El pensador de Rodin se convirtió, hace tres años, en el emblema del grupo de innovación docente que tuvo la idea de crear un muro que se opusiera al muro de Trump. Uno compuesto por trabajos de los estudiantes de diferentes grados de la Facultad de Filosofía y Letras, capaz de mostrar a simple vista la influencia que lo hispano ha tenido en la historia de esos Estados Unidos que, Trump mediante, parecían querer renegar ahora de ella. El año pasado el muro se dedicó a los nacionalismos, esa fiebre que se extiende por Europa quizá como reacción a la globalización.

El de este año se titula 'Ellas'. Y con ese título, el pensador de Rodin tenía que reinventarse. Así que Emma Temprano, educadora y actriz, lo retocó. Recreó la imagen del famoso 'We can do it!', con una trabajadora mostrando bíceps, y la situó a horcajadas en un agujero que destroza un muro gris y con un fondo amarillo tras ella. «Quería hacer el pensador cambiado a la pensadora, pero una pensadora luchadora y positiva. Por eso se derriba el muro y detrás está el sol, la alegría y lo que hay que luchar pasando por encima de esos muros, derribándolos. Ella tiene una pierna dentro y otra fuera, porque no hay que olvidarse de la realidad, pero siempre teniendo un pie en la esperanza».

Emma Temprano, junto a su cartel. / A. G. E.

El simbolismo inicia el muro y la exposición, que cruza de lado a lado el inmenso vestíbulo de la facultad de Filosofía y Letras. Son veinte piezas de cartón con dos pósters por cada lado. Cada uno de ellos responde a una idea y a una elaboración en función del área que la ha desarrollado o la asignatura que la ha coordinado. María José Martínez, que fue la impulsora original del proyecto hace tres años, se felicitaba por el hecho de que el 'muro antimuros' se haya convertido en una seña de pensamiento crítico de la facultad. «La idea era reflexionar sobre todos los muros que hay que derribar. Este año tenía que ser la mujer, porque además nos hemos dado cuenta de una realidad, y es que faltan mujeres en los manuales que se manejan en la educación y debemos hacerlas más visibles. No solo las pioneras que abrieron camino, sino otras que el paso de la historia ha relegado a un lugar muy sombrío, al que hay que dar luz».

La muestra resulta tan heterogénea como cabe esperar de la mezcla de áreas de conocimiento, grados y asignaturas que han tomado parte. Así, conviven en este muro reivindicativo las mujeres coleccionistas, como Peggy Guggenheim con las dedicadas a conservar y estudiar el patrimonio, como Clotilde García del Castillo, esposa de Sorolla y creadora de su museo, o la arqueóloga Encarnación Cabré. Alternan las artistas rebeldes como Frida Kahlo con creadoras como Mariemma. Aparece el papel de las mujeres en las civilizaciones antiguas y sus roles en el Nuevo Mundo.

«Hay trabajos realizados desde Historia, Música, Historia del Arte, Educación Social, Geografía, Filosofía, Lengua y Literatura, Publicidad...», explicaba María José Martínez. Se han implicado incluso los campus de Palencia y Segovia y la propia vicerrectora de Estudiantes, María Ángeles Sobaler, que participó de los inicios del proyecto, se pasó el sábado monta que te monta el murete de cartón. «Hay alumnos, además, de todos los niveles, desde grado hasta máster, y cada asignatura ha realizado como mínimo un póster y eso hace que tenga un perfil muy diverso». Se ha organizado como un «recorrido histórico» que incluye desde las variantes más artísticas hasta el trabajo realizado por el departamento de Geografía. «Lo han abordado desde el punto de vista de la realidad de la mujer en el mundo y en la sociedad española, con estudios estadísticos muy interesantes al respecto».

El muro atraviesa el vestíbulo de Filosofía y Letras. / A. G. E.

La conclusión, eso sí, tenía que referirse a la violencia de género. «El último cartel hace referencia a manifestaciones artísticas que ahondan en esa realidad, no es solo llamar la atención y reflexionar sobre las mujeres que abrieron camino y derribaron muros, sino que quede un legado para nuestro tiempo, ver qué modelos tenemos. Necesitamos referentes. Sobre todo porque hay muchos problemas que se deben resolver y muchos muros que derribar».

La concejala de Educación, Victoria Soto, abogó por intentar que esta muestra recorra los institutos de Valladolid. Algo para lo que habrá que encontrar, únicamente, un modo de transportar los cartelones y los soportes, aunque cuando se retire la exposición, el 27 de mayo, se subirán todos los trabajos a la web uvadoc.uva.es.