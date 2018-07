Un multitudinario pregón y la coronación de las reinas abren las fiestas de Íscar Las reinas salientes y las entrantes, durante el acto del pregón y de la coronación celebrado anoche. / C. CATALINA La doctora María Eugenia Fernández repasó su infancia y elogió los actos festivos de agosto CRUZ CATALINA ÍSCAR Domingo, 29 julio 2018, 10:41

Íscar daba anoche inicio oficial a sus Fiestas Populares de Agosto con el acto de proclamación, mediante la coronación e imposición de banda acreditativa, de María García Herrero, Sandra García González y María Fernández Fernández como Reinas de las Fiestas 2018. Un protocolario acto, presentado por los quintos del año, Isabela Vaduva y Cesar González, del que fueron testigos las cientos de personas que abarrotaban la Plaza Mayor, en el que tras la tradicional salutación festiva del alcalde, Luis María Martín García, y en medio de la algarabía, la doctora iscariense responsable de la Unidad de Terapia Celular del Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid, María Eugenia Fernandez Santos, se encargó de anunciar las Fiestas Populares de Agosto.

Lo hizo con un pregón en el que, tras los agradecimientos oportunos, expresó los sentimientos encontrados que sintió el día que recibió la propuesta para pregonar las fiestas: «No sabía si reír, llorar, o qué hacer. De hecho, estuve con un nudo en el estómago y pensándolo durante varios días. No hacía más que decirme: Tenemos la suerte de tener un pueblo con gente con muchos más méritos que yo. Yo no merezco este honor. Finalmente acepté y aquí estoy», se sinceró, para, a continuación, asegurar que pese a estar acostumbrada a hablar en público, «rellenar un folio en blanco, cuando quienes me escuchan son mis paisanos, ha sido una de las tareas más complicadas a las que me he enfrentado. Por lo que intentaré que, una vez finalizado el relato, haya conseguido que de una u otra manera os veáis reflejados en mis palabras».

Investigadora además en la unidad de producción celular del departamento de cardiología del Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón, directiva de la veterana peña El Ruedo y gran amante de las fiestas y defensora de tradiciones de Íscar a través de la Asociación de Cultura Tradicional La Pinaza, María Eugenia Fernández realizó posteriormente balance de lo que han sido estos años en Íscar. «Echaba la vista atrás y ¡madre mía! cómo han cambiado los tiempos», señalaba, para a continuación narrar cómo era antes la vida de los jóvenes iscarienses desde que comenzaba el verano: «El ocio en Íscar giraba en torno a nuestras fiestas, había que entrenar», amén de recordar que no todo era fiesta y cachondeo y que también su generación se preocupaba por cosas tan elementales como que los niños y jóvenes de Íscar no tenían ninguna actividad a la que dedicar su tiempo libre. «¿Os suena? Hoy, con el paso de los años, esta inquietud se sigue viviendo, por ello, hoy, hay un montón de asociaciones que se ocupan de dinamizar nuestro pueblo».

«Válvula de escape»

Entrando de lleno en materia festiva, desveló un secreto que solo sus más allegados conocen a la perfección, «sobre todo mi grupo de PRacheras, que me lo han oído mil veces», advirtió. Y explicó que a diferencia del resto, que toman como inicio oficial del año el 1 de enero y lo celebran con la Nochevieja, «he de deciros que para mí el año comienza con mis fiestas, con mi Peña el Ruedo, es mi 'válvula de escape', es una droga anual a la que soy adicta, lo necesito».

Finalmente repasó todos los trabajos y lugares por los que ha pasado, desde Salamanca a Valladolid y ahora Madrid, y que siempre, según aclaró, «lo primero que aprende todo el mundo es que soy de Íscar, no de Valladolid», y que el primer fin de semana de agosto comienzan las fiestas de su pueblo. «Y en ese momento se para el mundo y me pongo en modo fuera de servicio».

Para concluir, antes de lanzar sendos vivas a Íscar y las Fiestas de Íscar, que fueron correspondidos por todos los presentes, invitó a todos los vecinos «cómo buena iscáriense, a disfrutar de nuestras fiestas, a dejar los problemas a un lado durante cinco días, y empaparse de ese tiempo único que nos brinda cada Año Nuevo».

Será el próximo fin de semana cuando los iscarienses se embarquen de lleno en su programa festivo, con los actos taurinos y musicales.