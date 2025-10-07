El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Cáscaras de pipas y cacahuetes que el joven tiró al suelo. PM

Valladolid

Multado un joven por tirar al suelo cáscaras de pipas y cacahuetes junto a la Antigua

Los hechos se produjeron el lunes por la tarde en la calle Esgueva

Valladolid

Martes, 7 de octubre 2025, 14:14

Agentes de la Policía Municipal de Valladolid denunciaron este lunes a un joven de 22 años por arrojar cáscaras al suelo junto a la Antigua. Los hechos se produjeron sobre las 18:50 horas en la céntrica calle Esgueva, cuando una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana por la zona vio a un hombre que estaba sentado en un banco comiendo pipas y cacahuetes y estaba arrojando las cáscaras al suelo.

Así, al ver que el el suelo estaba «lleno de restos de comida», como se refieren fuentes de la Policía Local de Valladolid, decidieron multar al joven por incumplir la ordenanza municipal de Protección del Medio Urbano.

El artículo 13 de la citada normativa recoge que la «ciudadanía tiene la obligación de depositar los residuos sólidos en las papeleras y contenedores correspondientes y se prohíbe arrojar o depositar residuos, desperdicios y cualquier tipo de basuras y escombros en las vías públicas y espacios de uso público, en la red de alcantarillado y en los solares y fincas sin vallar, debiendo utilizarse siempre dichos contenedores».

