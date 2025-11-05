Una mujer resulta herida en un accidente con cuatro vehículos implicados en la VA-20

ValladolidUna mujer resulta herida en un accidente con cuatro vehículos implicados en la VA-20
El siniestro se produjo por alcance a la altura de la raqueta del camino Hornillos
Valladolid
Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:30
Una mujer de 44 años ha resultado herida esta tarde en un accidente múltiple por alcance registrado en la VA-20 de Valladolid. Una llamada ... a las 19:12 horas alertó al 112 del siniestro, ocurrido a la altura de la raqueta que da acceso al camino de Hornillos.
En su llamada, el alertante indicó que el accidente había sucedido a la altura del kilómetro 6 de la citada ronda, que el siniestro se había producido por alcance y que el número de vehículos implicados ascendía a cuatro.
Una vez recabada esta información, la sala de operaciones del 112 Castilla y León dio aviso a la Policía Nacional de Valladolid, a la Policía Municipal y Emergencias sanitarias-Sacyl que envió una ambulancia de soporte vital básico con la que trasladó a la mujer de 44 años herida al Hospital Río Hortega.
