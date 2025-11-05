El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Estado en el que ha quedado uno de los vehículos implicados. Rodrigo Jiménez

Valladolid

Una mujer resulta herida en un accidente con cuatro vehículos implicados en la VA-20

El siniestro se produjo por alcance a la altura de la raqueta del camino Hornillos

Marco Alonso

Marco Alonso

Valladolid

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:30

Comenta

Una mujer de 44 años ha resultado herida esta tarde en un accidente múltiple por alcance registrado en la VA-20 de Valladolid. Una llamada ... a las 19:12 horas alertó al 112 del siniestro, ocurrido a la altura de la raqueta que da acceso al camino de Hornillos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los más ricos de Castilla y León: cuatro salmantinos y tres segovianos lideran la lista Forbes
  2. 2

    «Locura» por el restaurante Martín Quiroga: hasta 21 horas de cola para conseguir reserva
  3. 3 Encuentran el cadáver de un hombre con los genitales desmembrados en un pueblo de León
  4. 4 Muere un trabajador tras caer de un tejado a ocho metros de altura en Segovia
  5. 5

    Buscan un implante coclear perdido por una niña vallisoletana de 13 años: «Se lo habían puesto una hora antes»
  6. 6

    La tormenta deja un reguero de balsas por todo Valladolid y obliga a cerrar el Campo Grande
  7. 7

    A la venta un chalé con okupas por 107.000 euros que incluye el desalojo en el precio
  8. 8 La Policía Local recoge una culebra que una mujer encontró entre sus sábanas
  9. 9 Detienen a un joven en Valladolid por engañar a un niño de ocho años para obtener fotos íntimas
  10. 10

    El Ayuntamiento, dispuesto a «facilitar» la implantación de Gotion en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Una mujer resulta herida en un accidente con cuatro vehículos implicados en la VA-20

Una mujer resulta herida en un accidente con cuatro vehículos implicados en la VA-20