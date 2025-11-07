Muere tras sufrir un infarto mientras caminaba por el paseo del Hospital Militar de Valladolid
Los intentos por reanimar al hombre, de 86 años, fueron en vano y se certificó su fallecimiento en las inmediaciones del puente Adolfo Suárez
Valladolid
Viernes, 7 de noviembre 2025, 21:40
Un hombre de 86 años ha fallecido esta tarde tras sufrir una parada cardiorrespiratoriaesta mientras caminaba por una calle en Valladolid. Los hechos han ocurrido ... poco antes de las 19:00 horas a la altura del número 40 del paseo del Hospital Militar de la capital vallisoletana
Una llamada alertó al servicio de emergencias 112 a las 18:59 horas. En su llamada, el alertante señalaba que un hombre de avanzada edad se había caído al suelo y se encontraba inconsciente cerca del puente Adolfo Suárez.
Hasta el punto indicado en la llamada se desplazó una UVI móvil y la Policía Municipal. Pero los intentos de los efectivos desplegados para tratar de reanimar al hombre fueron en vano y el 112 confirmó su fallecimiento a causa de un infarto. El cuerpo fue tapado por una carpa forense en la vía pública hasta que se pudo levantar el cadáver.
