Muere tras sufrir un infarto mientras caminaba por el paseo del Hospital Militar de Valladolid

Un hombre de 86 años ha fallecido esta tarde tras sufrir una parada cardiorrespiratoriaesta mientras caminaba por una calle en Valladolid. Los hechos han ocurrido ... poco antes de las 19:00 horas a la altura del número 40 del paseo del Hospital Militar de la capital vallisoletana

Una llamada alertó al servicio de emergencias 112 a las 18:59 horas. En su llamada, el alertante señalaba que un hombre de avanzada edad se había caído al suelo y se encontraba inconsciente cerca del puente Adolfo Suárez.

Hasta el punto indicado en la llamada se desplazó una UVI móvil y la Policía Municipal. Pero los intentos de los efectivos desplegados para tratar de reanimar al hombre fueron en vano y el 112 confirmó su fallecimiento a causa de un infarto. El cuerpo fue tapado por una carpa forense en la vía pública hasta que se pudo levantar el cadáver.