El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El cuerpo, tapada con una carpa forense en el paseo del Hospital Militar. El Norte

Muere tras sufrir un infarto mientras caminaba por el paseo del Hospital Militar de Valladolid

Los intentos por reanimar al hombre, de 86 años, fueron en vano y se certificó su fallecimiento en las inmediaciones del puente Adolfo Suárez

Marco Alonso

Marco Alonso

Valladolid

Viernes, 7 de noviembre 2025, 21:40

Comenta

Un hombre de 86 años ha fallecido esta tarde tras sufrir una parada cardiorrespiratoriaesta mientras caminaba por una calle en Valladolid. Los hechos han ocurrido ... poco antes de las 19:00 horas a la altura del número 40 del paseo del Hospital Militar de la capital vallisoletana

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un hombre al caer desde un séptimo piso en Huerta del Rey
  2. 2 Rompe el retrovisor y raya el coche a la conductora que le «quitó» el aparcamiento en Valladolid
  3. 3

    Hallan el cadáver de un hombre de 66 años en una vivienda de Puente Duero
  4. 4

    Un súper en María de Molina dará servicio a la franja del casco histórico de Valladolid con menos oferta
  5. 5 La boda del padre de Lamine Yamal con una joven de 23 años genera una lluvia de comentarios
  6. 6 Roba 600 euros en prendas en Rio Shopping y los oculta en su carrito de bebé
  7. 7

    Otro arco de luces de Navidad, el tercero en 48 horas, cae sobre la calzada y alcanza a un peatón en López Gómez
  8. 8

    Eurostars luce ya su marca en la calle Constitución
  9. 9 ¿Qué día se encienden las luces de Navidad en Valladolid? El gran encendido y cómo ha cambiado en los últimos años
  10. 10 Valladolid, en el ambicioso plan europeo de alta velocidad: a París en cinco horas y a Lisboa en cuatro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Muere tras sufrir un infarto mientras caminaba por el paseo del Hospital Militar de Valladolid

Muere tras sufrir un infarto mientras caminaba por el paseo del Hospital Militar de Valladolid