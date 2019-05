Muere Teresa García Quintana, la hija del último alcalde socialista de la República en Valladolid Teresa García Quintana charla con Soraya Rodríguez durante el homenaje a los ediles socialistas en el Ayuntamiento (2011). / Henar Sastre La mujer, de 91 años y afincada en Puerto Rico, regentó el restaurante 'La Viña Castellana' y acudió a los homenajes a su padre, fusilado en 1937 ENRIQUE BERZAL Valladolid Jueves, 30 mayo 2019, 21:49

«Y tú, muñequina… No me llores, muñequina mía. El papá se va, mejor dicho, le llevan. Se va muy triste porque le llevan tan lejos que no podrá comprarte golosinas ni dar dinero a la mamá para que te haga vestidos bonitos. Pero no llores, muñequina. El papá espera que podrá verte después de su viaje». Así comenzaba la despedida que Antonio García Quintana, último alcalde socialista de Valladolid durante la Segunda República, escribía a su hija pequeña desde la cárcel provincial tres meses antes de ser fusilado. Era junio de 1937 y esa niña, que aún no había cumplido los diez años, se llamaba Teresa García Quintana Hernández. El pasado martes, la tercera hija del matrimonio formado por Antonio García Quintana y Brígida Hernández falleció en Puerto Rico a los 91 años.

Nacida en Valladolid el 24 de octubre de 1927, era la pequeña de los tres niños de la familia y la única que quedaba con vida (sus hermanos, Antonio y Carmen, fallecieron en 2004 y 2007 respectivamente). Como relata su hija, la catedrática de Literatura en Puerto Rico Carmen Cazurro García-Quintana, en el libro 'La hija del alcalde', aquel cruel asesinato convirtió a Teresa en una niña «huérfana de fantasías»; y marcó para siempre su vida. Durante mucho tiempo llevó grabado a fuego su condición de hija del último alcalde socialista, fusilado el 8 de octubre de 1937: durante la dictadura, como un baldón de deshonor entre los vencedores en la lucha fratricida, y, restaurada la democracia, como depositaria del reconocimiento debido a las víctimas del franquismo.

Teresa García Quintana estudió en la escuela municipal de la calle de José María Lacort y en el colegio de La Enseñanza de las Hijas de María antes de ocupar, con apenas 13 años, un puesto de contable en la sociedad de Aguas y Saneamientos que surtía de agua a Miranda de Ebro, trabajo que compatibilizó con estudios en el Colegio San José de Calasanz. En 1947 contrajo matrimonio con Ángel Cazurro, padre de sus dos hijos, Carmen y Antonio, con quien regentó el famoso restaurante la 'Viña Castellana', en la calle Calixto Fernández de la Torre. Fueron ellos, Teresa y Ángel, quienes escondieron y custodiaron en la bodega de aquel restaurante el busto que Pablo Iglesias había regalado al ex alcalde, y que en 1980, ya con Tomás Rodríguez Bolaños al frente del Consistorio, la familia decidió donar a la sede del PSOE.

Aunque residía en Puerto Rico desde hacía varios años, Teresa García Quintana participó en algunos actos relevantes en su ciudad natal, como el homenaje organizado en abril de 2006 a los dos alcaldes socialistas de la ciudad durante la Segunda República, Federico Landrove y Antonio García Quintana, o el centenario de la llegada al Consistorio del primer concejal del PSOE, celebrado en 2011.