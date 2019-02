Un movimiento civil de venezolanos se concentra en Valladolid para denunciar la situación del país y apoyar a Guaidó Unas treinta personas participan en la concentración en Valladolid en favor de la libertad de Venezuela / Henar Sastre Representantes de Cs, PP y Vox acuden a la movilización para prestar su apoyo a los convocantes, que promovieron la movilización de forma espontánea EL NORTE Valladolid Sábado, 2 febrero 2019, 19:22

Un movimiento civil de venezolanos convocados a través de las redes sociales se concentró este sábado por la tarde en la plaza Zorrilla en Valladolid para denunciar la situación política y de crisis económica que vive su país su país y, además apoyar la presidencia de Juan Guaidó como presidente en detrimento de Nicolás Maduro. Mili Gómez, periodista nativa de Venezuela y residente en la capital desde hace varios años tras casarse con un español, dijo haber vivido «la censura en primera persona» después de vivir en democracia y de que sus padres padecieran una dictadura anteriormente.

«Hemos vivido el socialismo de Chaves también y, cuando experimentas todos los sistemas políticos, lo que quieres es vivir en democracia. Se necesita ya que el país, con unos enormes recursos naturales, recupere su pulso y haya comida y medicinas», señaló ante medio centenar de compatiotras que enarbolaron banderas venezolanas.

Para la portavoz del movimiento civil espontáneo surgido en varios puntos del mundo entre la colonia venezolana -que en Valladolid ha pasado de ser de 400 personas a 800 en unos ocho años- se hace preciso que «se pueda hablar en democracia, que aunque tenga sus defectos, es lo mejor que puede ofrecernos ahora como presidente Guaidó que no se autoproclamó como se dice, si no que está reconocido por la asamblea nacional, lo que no hizo Maduro delante de ella».

Políticos de distintas fuerzas

En la convocatoria se sumaron para dar su apoyo pepresentantes políticos de Ciudadanos, PP y Vox, tomando parte en la foto de familia con la colonia venezolana en Valladolid. El diputado nacional de Ciudadanos Francisco Igea -junto a la concejala y diputada provincial Pilar Vicente- dijo que acudieron para «defender la libertad y al legítimo presidente que en estos momentos es Guaidó», precisó, al tiempo que añadió que, por contra, «Maduro ha actuado con tiaranía y ha incumplido su propia Constitución».

Por parte del PP, el presidente del Grupo Municipal del PP, José Antonio Martínez Bermejo, acompañado de la diputada nacional Raquel Alonso y de su compañero en el parlamento nacional Ignacio Tremiño, puso de manifiesto que su partido quiere apoyar que «Venezuela sea libre y para ello tiene que marcharse Maduro y reconocerse la figura de Guaidó como nuevo presidente del país». Además, recordóque su grupo presentará una moción en el próximo pleno instando al Gobierno de España a «dejarse de rodeos y hacer lo que en muchos países del mundo y el Parlamento Europeo, que es proclamar a Guaidó como verdadero responsable de Venezuela».

Igualmente, Jesús García Conde, vicepresidente de Vox Valladolid, explicó que el motivo de su presencia en la movilización espontánea del movimiento civil venezolano responde «al apoyo a este pueblo en la búsqueda de su libertad y para salir de la tragedia que ha supuesto durante años la tiranía chavista y de Maduro», además de para impulsar que se «reconozca la legitimidad de Guaidó como presidente».