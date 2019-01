CC OO se movilizará para mejorar los salarios en el Consistorio de Medina Las reivindicaciones de la Policía Local de Medina coinciden con las que plantea ahora CC OO. / P. G. El sindicato mayoritario reclama la modificación del complemento específico y la Relación de Puestosde Trabajo PATRICIA GONZÁLEZ Medina del Campo Miércoles, 30 enero 2019, 12:02

El sindicato con mayor representación en el Ayuntamiento de Medina del Campo, Comisiones Obreras, ha reclamado el pago de las horas extraordinarias y gratificaciones de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Esta petición, idéntica a la realizada por los agentes de la Policía Local, es la una de las deudas que el equipo de gobierno mantiene con el funcionariado.

Los representantes sindicales aseguran que se trata de una situación larvada en el tiempo –«es insostenible y la desidia política en materia de personal se arrastra desde hace dos mandatos»– que explotó en septiembre del año pasado, cuando los empleados municipales no percibieron las gratificaciones que les corresponden por los servicios extraordinarios realizados fuera de su jornada ordinaria de trabajo, que «se prestan, obviamente, en cumplimiento de las ordenes impartidas por los diferentes concejales del equipo de Gobierno y con su autorización», según explicaron los delegados sindicales de CC OO que, siguiendo la estela de los agentes municipales, no descartan realizar movilizaciones si la situación no se solventa y los pagos de los meses de octubre, noviembre y diciembre no se hacen efectivos, ya que las horas pendientes de septiembre se abonarán en la nómina de enero.

El sindicato subrayó que la dimensión del conflicto se extiende a todos los servicios del Ayuntamiento, «cuya plantilla está compuesta por 248 trabajadores, 27 de ellos pertenecientes a la Policía Local» y que el incremento del número de horas extraordinarias que los funcionarios realizan «no es una circunstancia nueva, sino que se viene produciendo desde tiempo atrás, agravándose desde 2010, tras de los recortes impuestos por los diferentes gobiernos centrales como consecuencia de la crisis económica».

Modificaciones

Desde CC OO, que celebrará elecciones en próximas fechas, se señala que además de reivindicar los pagos atrasados, la reclamación de la Policía Local de incluir en el complemento específico los conceptos de turnicidad y la denominada octava hora son «extensibles a todos los empleados municipales por cuanto el nivel de las mismas se encuentra muy por debajo de la media de las que se perciben en otros municipios de nuestro entorno, incluso muchos de menor entidad».

Otro de los requerimientos es la aplicación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) realizada por una consultora externa en el año 2010 y que, debido al cambio de gobierno que se produjo con motivo de las elecciones municipales de 2011, nunca llegó a ver la luz.

«En multitud de ocasiones –y ahí están las actas de las diferentes mesas de negociación para comprobarlo– esta sección sindical ha mostrado su total predisposición para llevar a buen puerto la citada RPT, instrumento de racionalización de personal cuya implantación es obligatoria tanto legal como convencionalmente, ya que dicho compromiso fue adquirido a través del acuerdo de funcionarios del año 2007 sin que a día de hoy, 12 años después, nada más y nada menos, se haya cumplido ni la obligación legal, ni el compromiso convencionalmente adquirido».

Por su parte, la alcaldesa de Medina del Campo, Teresa López, explicó que «hay una cuestión absolutamente indiscutible y es que la masa salarial no se puede subir». Respecto a las reclamaciones de CC OO de que se incluyan dentro del complemento específico los valores reclamados por los municipales, López subrayó que «no se pueden incluir a todos los funcionarios, porque no todos están en la misma situación», ya que los perceptivos de estos cambios serían los que dependen del área de Deportes, Turismo y Cultura.