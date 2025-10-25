El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Alberto de los Ojos ante una línea de la factoría de Motores de Horse en Valladolid.

Alberto de los Ojos ante una línea de la factoría de Motores de Horse en Valladolid. Carlos Espeso

Alberto de los Ojos, director de la factoría

«Que Motores de Valladolid sea prioritaria para Horse te da una pequeña ventaja, pero no lo es todo»

El director de la fábrica alerta de que «si no somos competitivos la inversión se va a ir, por mucho apoyo que tengamos»

E. García de Castro

E. García de Castro

Valladolid

Sábado, 25 de octubre 2025, 08:32

Alberto de los Ojos (Valladolid, 1969) dirige la factoría de Motores de Horse en su ciudad natal desde enero de 2023, seis meses antes de ... que se desgajara de Renault para integrarse en la multinacional nacida de la alianza entre la compañía francesa y la china Geely, a la que se sumaría después Aramco. Con tres décadas de experiencia en la automoción, este ingeniero industrial por la UVA especializado en Automática es «muy optimista» sobre la capacidad de la fábrica para atraer nuevas inversiones y crecer, porque «tenemos un equipo ganador».

