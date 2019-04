«Me motivaba saber que con mi discapacidad era como uno más y que nadie me dejaría atrás» Enrique Navas en las pistas de atletismo del módulo deportivo Río Esgueva de la Junta de Castilla y León / R. V. J. El deportista desarrollará una charla en el Teatro Zorrilla en la que hablará del valor de la motivación para romper fronteras RUBÉN V. JUSTO Viernes, 12 abril 2019, 12:21

La Sala experimental Fernando Urdiales del Teatro Zorrilla abre hoy sus puertas, a las 20:00 horas, a la historia de vida de Enrique Navas. El medinense es uno de los máximos representantes vallisoletanos en el ámbito de la natación discapacitada. En su currículo deportivo se incluyen diversas condecoraciones a nivel autonómico, nacional y europeo. Durante su charla tratará de concienciar al público del valor que tiene la motivación para rebasar los distintos obstáculos del día a día. Para ello pondrá como ejemplo su propia trayectoria deportiva tras haber perdido una pierna durante su infancia.

–'Supérate' tratará de como saltar obstáculos, pero usted nada. ¿Entonces?

–El evento abordará cómo todo tipo de personas pueden superar barreras y realizar con éxito lo que se propongan. Vincularé la charla a la experiencia de mi vida y de cómo he ido superando ciertos obstáculos.

–¿Cuáles?

–Por ejemplo, cómo aprendí a andar, a nadar o a montar en bici sin una pierna. Cositas para que la gente pueda ver que nada resulta imposible.

– ¿El pensamiento de la mayoría está limitado?

–Manejar la mente es lo más complicado porque la cabeza guía nuestras decisiones. Mucha gente cree que no puede sin ni siquiera intentarlo antes. Estoy seguro de que la mayoría de personas podemos hacer más del 90% de las cosas que damos por imposibles.

–¿Cuál es la mejor herramienta para progresar?

–Confiar en nosotros mismos y tener una motivación.

–Cuando comenzó a hacer deporte, ¿estaba motivado?

–Desde pequeño hice deporte y lo que me motivaba realmente era saber que no me quedaba detrás de nadie, que con mi discapacidad era una persona más. Cuando cumplí los nueve centré mis esfuerzos en la natación.

–Desde entonces consiguió títulos autónomicos, nacionales e internacionales. ¿Le queda algo por conseguir?

–Siempre hay un sinfín de cosas por conseguir. Mi próximo objetivo es centrarme en el piragüismo y obtener en este deporte los mismos títulos que en natación.

–Tanto esfuerzo, ¿para qué?

–Es una pregunta que me hacen habitualmente. Soy competitivo y me gusta ver mejora en el día a día. Me encanta reflejar en la competición todas las horas de entrenamiento que he realizado antes. El día a día es la parte más dura del deporte. Para ello tienes que tener motivación y superación, dos palabras muy relacionados.

–¿Superación y motivación?

–La superación implica una mejora constante. La motivación es la chispa para que hagas algo. Sin motivación no te puedes superar porque esta es parte del objetivo.

–¿Esos valores se pueden llevar a otros ámbitos de la vida?

–Particularmente el deporte es lo que mejor me ha venido en la vida. Me ha hecho formarme personalmente y madurar.

–¿Alguna vez se ha sentido discriminado por su condición?

–Desde pequeño me he sentido arropado por amigos, familia y equipo deportivo. Pero creo que la clave de mi progreso ha sido valerme por mí mismo. Me han inculcado que debo ser una persona más. Es una clave que deberían seguir todas las personas, discapacitadas o no.

–¿Cuál es la situación del deporte discapacitado?

–Creo que está muy poco mediatizado y poco visto pese al esfuerzo que conlleva. Porque creo sinceramente que le cuesta más trabajo a una persona con discapacidad que a una sin ella. Aunque es cierto que todo deporte de alto rendimiento conlleva un esfuerzo.

– ¿Se puede vivir de ello?

–Se puede. Al menos si eres campeón de España. Particularmente cuento con alguna beca que me facilita el día a día.

– Es decir, que el sistema arropa.

–En Castilla y León no hay diferencia entre las becas entre el deporte normalizado y el discapacitado, pero a nivel nacional la cosa cambia.

–¿Qué debe hacer quien quiera mejorar en cualquier cosa?

–Valorarse a si mismo, aceptarse y desarrollar la vida con toda naturalidad.