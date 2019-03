La mitad de los médicos de Familia de las zonas rurales de Valladolid se jubilarán en 5 años

«Hay que concentrar los recursos y mejorar mucho los contratos»

José Luis Almudí. :: / R. GÓMEZ

Son varios los frentes a tratar para obtener resultados que permitan mantener un sistema asistencial de calidad y viable. Así lo apunta el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Valladolid, José Luis Almudí, que insiste en «la necesidad de un cambio de modelo profundo en Atención Primaria». A su entender, hay un serio desequilibrio desde el origen hasta el final del recorrido. Los números clausus de la Facultad de Medicina «además de revisarlos, hay que tener en cuenta que nuestros estudiantes hacen una EBAU de acceso a la Universidad mucho más dura que la de otras zonas de España. Esto supone que sacan menos nota para entrar en la carrera aunque sean mejores y tienen que irse a la privada o a otras comunidades y no suelen volver porque lo habitual es Madrid y luego ofrece buenas alternativas laborales. Los que llegan, cuando acaban, tienden a volver a su origen en cambio. Esta es la primera pérdida a corregir y sin olvidar el grave problema de falta de docentes que hay en la carrera en Valladolid», destaca Almudí.

Otro de los desequilibrios conocidos «es el número de plazas mir, y cuando la Junta quiere hacer una segunda convocatoria, el Ministerio de Sanidad no le deja; pero, además, cada vez hay menos tutores para especializar en Familia porque ni se los valora ni se los motiva o reconoce». Y no queda ahí el problema, sino «que no se hacen buenos contratos, son muy precarios y actualmente un estudiante de Medicina, o de Enfermería también, no tiene ningún problema con el inglés y se nos van fuera, los pagan mejor y les reconocen más. Están muy valorados como es sabido en el Reino Unido o Portugal. Castilla y León no da estabilidad en el trabajo a personas que tardan once años en formarse y que tienen cerca de los 30 cuando acaban, ya no están para dar vueltas sino que quieren seguridad laboral y se van donde se la garantizan», destaca este médico de Familia, coordinador de equipo además. «Salario, reconocimiento, prestigio y estabilidad. Es fundamental».

Además el modelo está ya obsoleto, no responde a las necesidades y los recursos son insuficientes. En este sentido, el doctor Almudí señala que «la solución no puede estar, como se intentó desde Sacyl, en contratar médicos licenciados, sin el mir, o en homologar extranjeros extracomunitarios porque la preparación, y ello sin entrar en que los títulos sean válidos y con garantías, no es ni parecida. En Cuba, la Ginecología son solo dos años, no es equiparable a los cuatro de aquí».

Su apuesta, además de lo señalado, es la de «potenciar la capacidad resolutiva de los centros de salud y sus plantillas. No se trata de eliminar de golpe los consultorios, sino que sea el propio paciente el que termine prefiriendo ir a un centro de Primaria con más medios en el que de una sola vez se le hacen análisis, pruebas... un diagnóstico y tratamiento. Concentrar recursos y facilitar el transporte público desde el pueblo a la cabecera de zona o comarca. Es un modelo de otras autonomía, Castilla y León tiene una población muy dispersa y una atención que también lo es y tienes médicos que pasan más tiempo en el coche que en asistencia. Eso no puede ser, es necesario poder actualizarse, ver muchos pacientes para estar al día y ofrecer una atención de calidad y ello solo lo permite tener buenos cupos. Otra cosa es mantener las visitas a domicilio para mayores o encamados. Y también hay que potenciar la telemedicina», precisa.