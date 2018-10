Cuando cada minuto es demasiado tiempo para un niño en el hospital Enrique, el padre de Kike, adolescente que afronta un tumor cerebral. / LETICIA GARCÍA La concentración motera Los Ranedos rinde homenaje este sábado a dos niños que luchan desde hace meses contra la enfermedad VÍCTOR VELA Sábado, 6 octubre 2018, 09:44

Esta tarde les presentarán como héroes, como pequeños héroes, aunque ellos dicen que no lo son. Que no hay capa, que no hay malla ajustada, que no hay superpoder. Lo que sí que existe es un villano contra el que luchar. El de Kike (16) se llama cáncer. El de Paula (11), miocarditis. Una miocarditis provocada por un virus, ahora a la espera de un trasplante de corazón.

Son dos adolescentes vallisoletanos que han pasado demasiado tiempo ingresados (porque siempre es mucho cuando se está en el hospital). Ellos y sus familias recibirán esta tarde un homenaje durante la segunda concentración motera Los Ranedos, un encuentro organizado por la peña Bodega Paco, en Renedo de Esgueva, que se ha comprometido a apadrinar todos los años una historia de superación. En 2017 fue Diego, quien volvió a montar en moto (adaptada), después de sufrir un gravísimo accidente laboral por el que sufrió una hemiplejía en la parte izquierda del cuerpo. Este año, son Kike y Paula.

«El martes 31 de agosto de 2010 comenzó nuestro calvario», relata Gema, la madre de Paula, por teléfono desde una habitación del hospital Gregorio Marañón (Madrid). Allí está ingresada la pequeña, en una lista de espera para recibir un corazón. Hoy tiene once años. El día en el que la dolencia dio la cara, apenas cuatro. Nada sospechaban sus padres porque hasta entonces la infancia de Paula había transcurrido con absoluta normalidad. Nació sana. Creció sana. Hasta que ese día dijo que le dolía la tripa. Que le dolía mucho. Fueron al pediatra, al centro de salud, a Urgencias en el Río Hortega. Les dijeron que podía ser apendicitis, aunque nada se veía en la ecografía. Les mandaron a casa y el dolor se volvió a repetir. «De aquí no me muevo hasta que sepan qué le pasa a mi hija», dice Gema que dijo en el hospital.

Al final, un cardiólogo les anunció que en el pequeño corazón de Paula algo no iba bien, que había una «disfunción», le pusieron nombre:miocarditis. Una miocarditis provocada por un virus («un catarro mal curado», nos dijeron)que se instaló en el corazón. Ycada vez que Paula tenía un pequeño problema (una gripe, por ejemplo), se repetía. «Así hemos estado durante ocho años, más de cincuenta ingresos en el hospital. Nos aseguraron que tenía una insuficiencia cardiaca leve y que le pasaría esto cada vez que el virus se activara en su corazón». Este verano comprobaron que su corazón estaba demasiado «deteriorado» y que era necesario un trasplante. Ahora está en lista de espera. Le han advertido que pueden pasar seis meses. Gema confía en que la llamada no se demore y las buenas noticias lleguen cuanto antes.

«Hemos procurado mantener la calma y una actitud positiva para que la vida de Paula continúe lo más normal posible. Ella nos lo pone muy fácil con sus enormes ganas de vivir», dicen sus familiares. Aunque no siempre es fácil. La mayor parte de los ingresos han tenido lugar en Madrid. Gema pasa con ella las noches, la ONGMenudos Corazones le ofrece habitación en un piso («donde casi solo voy para ducharme antes de volver al hospital»)y la fundación Ronald McDonald facilita a la familia (tienen otros dos hijos) una habitación para los fines de semana en los que todos van a visitar a Paula.«Al final, sorprende que toda ayuda venga por parte de las ONGy que la Junta o el Ayuntamiento no dispongan de un piso en Madrid donde nos podamos alojar todos los vallisoletanos que tenemos que estar aquí porque han hospitalizado a alguien de nuestra familia».

Otra dificultad está vinculada a la educación. No es fácil cuando se pasan tantos días, semanas, meses en el hospital.Paula acude allí a clase y está en contacto con los profesores de su centro, Santa Teresa de Jesús, donde cursa primero de Secundaria. Quiere ser cardióloga de mayor. «Pero no hay un protocolo en estos casos. Los centros educativos no saben muy bien cómo actuar cuando les ocurre algo así a uno de sus alumnos», dice Gema. Y esta misma opinión es compartida por Enrique, el padre de Kike, quien destaca la implicación de un profesor, Nacho, para que su hijo no pierda comba en los estudios.

Kike ha empezado cuarto de Secundaria en el mismo centro. Lo suyo son las Ciencias y confìa en recuperar el ritmo después de las trabas que la quimioterapia le ha puesto estos últimos meses. «Va a hacer cuatro años desde que el cáncer cambió nuestras vidas», dice Enrique. Tres de ellos «hemos estado prácticamente en el hospital».

Kike tenía 12 años y sus padres se preocuparon cuando vieron cosas raras al andar, cuando dejó de ir al baño de forma regular. Le hicieron varias pruebas hasta que, la segunda vez que fue a Urgencias en el Clínico, le vieron el fondo del ojo y comprobaron que había un problema. Tenía un tumor cerebral «del tamaño de un puño». Más tarde les comunicaron que metástasis en la columna vertebral hasta llegar al sacro. Le operaron para ver el tipo de tumor, le dieron radio, luego quimio, autotrasplante de médula al final.

«Sabemos que la recuperación es lenta y las secuelas muchas. Ahora viene la integración en el cole, volver con los amigos. Ha sido demasiado tiempo ingresado (porque siempre es mucho cuando se está en el hospital). Pero Kike empieza a recuperar su vida lejos de la rutina de estos últimos años. Ojalá que Paula muy pronto también. Son dos héroes. Sin capa, sin mallas, tal vez sin superpoder... pero con un compromiso firme para acabar por fin con su mal.