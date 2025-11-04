El Ministerio de Transportes contratará la conservación de 203 kilómetros de carreteras en Valladolid Los trabajos se ejecutarán en varios tramos de la A-11, N-122 y N-601, así como en diversas vías de servicio

El Consejo de Ministros ha autorizado hoy al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar un contrato para la conservación y explotación de carreteras del Estado en la provincia de Valladolid, con un valor estimado de 24,7 millones de euros (IVA no incluido).

La duración es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses.

Este contrato incluye requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones y se enmarca en el programa de este Ministerio para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE), asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas a todos los ciudadanos. Recoge actuaciones como la vigilancia y atención de accidentes, la vialidad invernal, el servicio de control de túneles y comunicaciones o el mantenimiento de instalaciones.

Los trabajos se destinarán al mantenimiento y conservación de 203 kilómetros del sector nº01, incluyendo 74,7 kilómetros de autovía. Las carreteras y vías de servicio incluidas son las siguientes:

- A-11, en varios tramos a lo largo de unos 67 kilómetros, entre Tudela de Duero (km 344) y Valladolid capital (km 358); y entre Tordesillas (km 394) y el límite provincial con Zamora (km 412). Se incluyen los tramos actualmente en construcción: Quintanilla de Arriba- Olivares de Duero y Olivares de Duero- Tudela de Duero.

- N-122, entre Nava de Roa (km 296) y Tudela de Duero (km 344) y entre Tordesillas (km 395) y el límite con Zamora (km 412).

- N-601, entre Puras (km 135) y Valladolid capital (km 186).

Junto a las carreteras mencionadas, será objeto del contrato la rehabilitación del firme de la vía de servicio en la margen izquierda de la N-601 entre los km 179,300 y 181,100, entre Boecillo y Laguna de Duero, al sur de la capital vallisoletana.

Reducir emisiones

Dentro de la estrategia de reducción de emisiones y mejora de la eficiencia energética, los pliegos de licitación de los contratos de conservación y explotación de la RCE incluyen objetivos de mitigación y compensación de la huella de carbono, lo que implica que las empresas deberán incluir en sus ofertas el cálculo de la huella de carbono que generarán durante la ejecución del contrato en cada tramo de la carretera.

De este modo, la empresa adjudicataria se compromete a presentar dicho plan, en el que, la compensación se podrá realizar a través de los proyectos de absorción registrados en el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico o bien, mediante otras opciones.