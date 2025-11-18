Un millón de euros para la reforma de los pisos de Óscar Puente y Ana Redondo en Madrid Se trata, según publica 'ABC', de un inmueble de Patrimonio del Estado adscrito a los ministerios de Transportes e Igualdad ubicado en una de las mejores zonas de la capital

Más de un millón de euros. Esa es la cuantía que ha desembolsado el Ministerio de Hacienda para la reforma de la planta de un edificio ubicado en una de las mejores zonas de Madrid que se ha convertido en la residencia de los ministros vallisoletanos Óscar Puente, responsable de la cartera de Transportes y Movilidad Sostenible, y Ana Redondo, titular de Igualdad.

En concreto, según informa el diario 'ABC', el inmueble en cuestión, situado entre el Paseo del Prado y el Congreso de los Diputados, es propiedad de Patrimonio del Estado y se ha rehabilitado de manera integral su quinta planta para reconvertirla en dos pisos adscritos a los ministerios de Transporte e Igualdad. Así, consta de una superficie construida de 575 metros cuadrados que se divide en dos viviendas de 270 y 239 metros cuadrados, tal y como consta en el catastro. Los 66 metros restantes son zonas comunes.

Los trabajos, adjudicados por un importe de 1,067 millones de euros (impuestos incluidos), fueron ejecutados por Fernández Molina Obras y Servicios, una empresa con amplia trayectoria que se ha encargado de llevar a cabo importantes restauraciones como, por ejemplo, la Fuente de Cibeles, la Puerta de Alcalá o el Tempo de Debod. El contrato fue adjudicado en julio de 2023 y las obras concluyeron hace unos meses.

Tras estas actuaciones, estas mismas fuentes apuntan a que en una de las viviendas se ha instalado el exregidor de Valladolid y ministro de Transportes con su pareja y el hijo en común de ambos, mientras que la otra está a disposición de la que fuera teniente de alcalde y concejala de Cultura en el Ayuntamiento vallisoletano entre 2015 y 2023.

Según su última declaración de bienes oficial presentada en el Congreso de los Diputados y recogida por el citado diario, Óscar Puente posee seis inmuebles, en concreto cuatro viviendas y dos garajes. En la capital vallisoletana, el ministro es propietario al 50% de dos casas y de dos garajes, así como de un tercer piso al 25%. La cuarta vivienda, de la que posee la mitad, está en Alicante y la adquirió este mismo año.

Por su parte, Ana Redondo tiene (todos al 50%) un piso en Valladolid capital, un chalé en la localidad vallisoletana de Viana de Cega y otra vivienda en el municipio palentino de Velilla del Río Carrión.