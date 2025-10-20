El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Entrega de premios del I rally gastronómico 'Sabores de Hispanidad', este lunes. El Norte

Valladolid

'Mexillón', la mejor tapa del primer rally gastronómico 'Sabores de Hispanidad'

La ruta, enmarcada en las celebraciones del Día de la Hispanidad, pudo degustarse del 9 al 12 de octubre en 16 barras de la ciudad

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 20 de octubre 2025, 14:21

Comenta

El primer rally gastronómico 'Sabores de Hispanidad' ya tiene ganadores. La propuesta 'Mexillón', una tostada de maíz con mejillones en escabeche, aguacate y kale frito creada por Habanero Taquería, ha sido encumbrada por el público como el mejor bocado de esta ruta de tapas.

La iniciativa,enmarcada en la programación especial por el Día de la Hispanidad, pudo disfrutarse del 9 al 12 de octubre en 16 barras de la ciudad. La segunda propuesta más votada ha sido 'Acibelas', una arepa de maíz rellena de pollo y mermelada de tomate acompañada de tres salsas del establecimiento Tapas y Arepas.

Sus creadores han recibido un diploma acreditativo y entradas para el musical Mamma Mia, que se representará en el Teatro Calderón durante estas Navidades. Además, todos los participantes han recibido un obsequio de la Fundación Municipal de Cultura.

Las tapas ganadoras han sido elegidas por los propios ciudadanos, que pudieron votar por sus creaciones preferidas y entrar, así, en el sorteo de dos localidades para el musical dedicado a la banda sueca. El ganador, elegido al azar de entre los más de 300 votantes, ha sido José Antonio Perrino, quien también ha acudido al acto para recoger su premio.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Bailes, besos y cambios de vestido: los invitados comparten las primeras fotos de la boda de Stella del Carmen en Valladolid
  2. 2

    Los antidisturbios expulsan de Valladolid a 50 aficionados del Sporting por enfrentarse a hinchas locales
  3. 3

    Hallan en el Canal de Rioseco el cadáver de un hombre que desapareció tras una boda
  4. 4

    Susto en Zorrilla por la indisposición de un aficionado
  5. 5 Búscate en la grada del Real Valladolid-Sporting de Gijón
  6. 6 Las 31 empresas de Valladolid que facturan más de 50 millones (y 3 dominan casi la mitad del total)
  7. 7

    Así son los remontes que el PP quiere para el casco histórico de Segovia
  8. 8 Muere la teniente de alcalde de Villar del Río tras una explosión y un incendio en su vivienda
  9. 9 Dos fallecidos tras chocar e incendiarse su coche en Ponferrada
  10. 10 Andy Morales confirma la pelea con Lucas en el concierto de Mérida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla 'Mexillón', la mejor tapa del primer rally gastronómico 'Sabores de Hispanidad'

&#039;Mexillón&#039;, la mejor tapa del primer rally gastronómico &#039;Sabores de Hispanidad&#039;