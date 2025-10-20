'Mexillón', la mejor tapa del primer rally gastronómico 'Sabores de Hispanidad'

El Norte Valladolid Lunes, 20 de octubre 2025, 14:21 Comenta Compartir

El primer rally gastronómico 'Sabores de Hispanidad' ya tiene ganadores. La propuesta 'Mexillón', una tostada de maíz con mejillones en escabeche, aguacate y kale frito creada por Habanero Taquería, ha sido encumbrada por el público como el mejor bocado de esta ruta de tapas.

La iniciativa,enmarcada en la programación especial por el Día de la Hispanidad, pudo disfrutarse del 9 al 12 de octubre en 16 barras de la ciudad. La segunda propuesta más votada ha sido 'Acibelas', una arepa de maíz rellena de pollo y mermelada de tomate acompañada de tres salsas del establecimiento Tapas y Arepas.

Sus creadores han recibido un diploma acreditativo y entradas para el musical Mamma Mia, que se representará en el Teatro Calderón durante estas Navidades. Además, todos los participantes han recibido un obsequio de la Fundación Municipal de Cultura.

Las tapas ganadoras han sido elegidas por los propios ciudadanos, que pudieron votar por sus creaciones preferidas y entrar, así, en el sorteo de dos localidades para el musical dedicado a la banda sueca. El ganador, elegido al azar de entre los más de 300 votantes, ha sido José Antonio Perrino, quien también ha acudido al acto para recoger su premio.