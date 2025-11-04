El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Óscar Agüera, ecónomo de la Archidiócesis de Valladolid; Luis Argüello, arzobispo de Valladolid y Juan Carlos Álvarez, delegado de patrimonio y obras de la Archidiócesis. A. Mingueza

Valladolid

La meteorología acelera las intervenciones de conservación en los templos

La Archidiócesis de Valladolid actuó el año pasado sobre 56 iglesias y otros centros por un montante de 9 millones de euros

Luis Amo

Luis Amo

Valladolid

Martes, 4 de noviembre 2025, 19:29

Los sobresaltos meteorológicos también están pasando factura a los templos de la capital y provincia vallisoletana. Y nunca mejor dicho. Tal y como revela el ... nuevo delegado de Patrimonio del Arzobispado de Valladolid, Juan Carlos Álvarez, durante la presentación de la cuenta de resultados diocesana correspondiente con el año 2024, las adversas condiciones atmosféricas están urgiendo e incluso apremiando diferentes actuaciones aún sin que previamente se hubiera detectado una emergencia sobre los mismos si bien el cambio climático está afectando en especial a las construcciones que ya de por sí necesitaban alguna reparación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

