La menor «lloraba y lloraba» y la madre «perdía los papeles», según los vecinos de la niña Sara Terraza del piso de la calle Cardenal Torquemada donde vivía Davinia son sus hijas. / H. SASTRE Las maestras afirman que la menor iba aseada al colegio, era tranquila y progresaba de su retraso de lenguaje M. J. PASCUAL VALLADOLID Jueves, 9 mayo 2019, 19:20

El testimonio de la pareja que reside en el piso colindante con el de Davinia en la calle Cardenal Torquemada fue demoledor. El matrimonio otorgó un papel conciliador a Marinel en las frecuentes disputas que oían a través de las finas paredes que compartían con sus convecinos. Sobre la madre de las niñas señalaron que era ella quien «perdía los papeles» y que Sara «lloraba muchísimo, se levantaba llorando». Cuando, desesperados por los gritos y los lloros, y en vista que el administrador de la finca y el presidente de la comunidad no hicieron nada, decidieron llamar a la Policía por primera vez, Davinia, «nos amenazó y nos dijo que tuviéramos muchísimo cuidado, que no sabíamos con quien nos estábamos metiendo, que era militar». Desde entonces, afirmó la vecina, no se volvieron a dirigir la palabra. «El padre de Sara era quien tranquilizaba la situación. Cuando llamamos a la Policía la primera vez, en otoño de 2016, él estaba fuera y ella estaba sola con las niñas. Davinia después intentó provocar a Mario pero él habló con mi marido y se disculpó».

La noche del 1 de agosto de 2017, la víspera del traslado de Sara por el 112 al Clínico en muerte cerebral, oyeron que «estaban intentando que Sara cenara, pero no quería y Roberto le decía cena, cena o te doy un 'cocotón', es el último recuerdo que tengo de ella», señaló el vecino, quien afirmó que en el domicilio de Davinia «siempre se ha encargado de las niñas el hombre que estuviera en casa». Con Roberto allí, indicaron los vecinos «se les veía más contentas», aunque apenas trataron con él.

Las maestras de Sara también testificaron ayer. La niña estaba en Primero de Infantil ese curso y afirmaron que, por sus problemas de aprendizaje derivaron a la pequeña al logopeda y ello se notó en su progresión. Señalaron que, al contrario de lo que sostiene su madre, la niña no era muy movida, sino tranquila, un tanto retraída y que, a no ser por las caries, iba aseada al colegio. Eran su padre y su hermana mayor quienes se ocupaban de llevarla y traerla al centro.