Una hostelera riosecana, autora de la mejor hamburguesa de España Batriz Urbón y su hijo Alejandro muestran la hamburguesa ganadora. / N. L. Beatriz Urbón, afincada en Valencia, se alza con el premio del I Campeonato en la capital de Turia N. LUENGO Medina de Rioseco Lunes, 29 octubre 2018, 21:06

Lleva 23 años viviendo en Valencia, pero nunca ha olvidado su Medina de Rioseco natal, donde regresa en cuanto tiene oportunidad para disfrutar de familia, amigos y paisanos. Ella es Beatriz Urbón Costilla, y acaba de proclamarse vencedora del I Campeonato de España de Hamburgueserías, con la propuesta de su restaurante Singular&Co, de Puerto de Sagunto.

Su hamburguesa premium, llamada 'Singular', lleva 200 gramos de carne de vaca rubia gallega certificada y madurada 45 días, y va acompañada de queso 'cheddar' inglés, bacon ahumado, cebolla caramelizada, salsa barbacoa casera y crema 'camembert'. Su creación cárnica resultó ser la ganadora entre las diez hamburgueserías de toda España que fueron seleccionadas para participar en este concurso de formato 'Street Food'.

Esta hostelera se muestra agradecida e ilusionada con este premio, que ha resultado ser un revulsivo para su original, coqueto y especial restaurante de tan solo dos años de vida. «Soy una emprendedora tardía», confiesa esta riosecana de 55 años. «Soy novel en este complicado sector, pero mi madurez y mi experiencia anterior me aportan una visión de la vida muy interesante para este tipo de negocio», añade. Y es que Beatriz ha trabajado toda su vida como alta ejecutiva para grandes firmas e instituciones. Ha tenido que viajar mucho y entiende que la gastronomía es capaz de aportar interesantes experiencias al comensal y eso es precisamente lo que ella intenta ahora transmitir a través de su cocina. Siempre quiso ser dueña de su propio negocio. Lo que no imaginaba era que se abriría un hueco tan pronto entre los más importantes de la escena gastronómica.

Un local con encanto

Su restaurante no deja indiferente a nadie. A lo largo de toda su vida, Beatriz, una auténtica fan de los objetos vintage y las antigüedades, ha ido coleccionando un gran número de objetos singulares que son los que ahora decoran y dotan de personalidad este local y forman parte importante de su éxito. «A los más mayores estos objetos les evoca grandes recuerdos, y a los más jóvenes les hace despertar su curiosidad. El local deja recuerdo por lo singular de su decoración», explica.

«Fue la organización la que preseleccionó mi restaurante, imagino que por la calidad y el sabor de mi creación»

Son varios los platos que destacan dentro de su carta en la que aparecen propuestas italianas, asiáticas, mexicanas, árabes y también nacionales. Sin embargo, su buque insignia son las hamburguesas y en esto tiene buena parte de culpa su hijo Alejandro. Él es un verdadero experto en estos bocados de carne 'made in USA'. «Mi hijo viaja por todo el mundo buscando las mejores hamburguesas. Tiene incluso un blog con miles de seguidores, en el que detalla sus viajes y sus experiencias gastronómicas buscando los mejores restaurantes de hamburguesas. Él fue quien me animó a diferenciarme con este tipo de producto. Quiso que me centrara en ofrecer calidad. Y así lo he hecho. Yo compro la carne de ternera rubia gallega y yo misma la pico, con lo cual, el proceso de elaboración es totalmente casero y con todas las garantías, sin fibras, ni sulfitos. Sólo carne pura», explica esta restauradora, que hace todo al momento, sin marcarlo previamente. Su precio es de 10 euros e incluye una ración de patatas fritas.

«El pan también es casero. Horneo todos los días. La salsa barbacoa la elaboramos con distintos ingredientes secretos, e incluyo dos quesos muy seleccionados y cebolla caramelizada. Procuro dar a mis clientes la misma calidad que si fueran invitados a mi casa», añade.

La calidad

Beatriz se muestra orgullosa de su hamburguesa, la mejor de España y, sobre todo, porque competía con importantes empresas del territorio nacional y cadenas muy consolidadas. «Yo realmente no me apunté al concurso. Fue la organización la que preseleccionó mi restaurante por la calidad y, supongo, que por el sabor de mi hamburguesa», cuenta orgullosa. Las reservas no se han hecho esperar. Tras el concurso, el Singular&Co está repleto de clientes que quieren probar la sabrosa propuesta.

Esta riosecana considera que la clave de su éxito está en marcarte un objetivo, tener una ilusión y ser perseverante. «Hay que aprender y ser permeable a todos los cambios y tendencias. Siempre he sido asalariada y crear algo propio y dar trabajo a los demás me satisface enormemente. Seguí mi instinto y me dejé aconsejar por mi hijo. Juntos hacemos un binomio perfecto», explica esta hostelera afincada en Valencia, que se siente muy influida por la cultura gastronómica de su provincia de origen. «En Valladolid comemos muy bien. Tenemos un paladar exquisito y eso me ha marcado a la hora de exigir la máxima calidad. Ser de Valladolid me ha hecho ser exigente», concluye.