Medina de Rioseco reúne a jóvenes europeos en torno a la gastronomía de Navidad Los jóvenes participantes en el programa europeo de intercambio gastronómico. / M. G. M. La localidad acoge un curso Erasmus Plus con jóvenes de siete países en torno a visitas a obradores y talleres de cocina MIGUEL G. MARBÁN VALLADOLID Sábado, 24 noviembre 2018, 22:16

La Ciudad de los Almirantes se convierte durante estos días en un laboratorio europeo de las tradiciones gastronómica de la Navidad gracias al curso Erasmus Plus 'Christmas Food: be creative for Christmas', que se celebra hasta el 30 de noviembre con el apoyo del Ayuntamiento de Medina de Rioseco, en colaboración con la asociación europea Christmas Cities Network, la Diputación, Alimentos de Valladolid, asociaciones culturales y empresas locales.

El curso, que se enmarca dentro del calendario de actividades de Medina de Rioseco como Ciudad Europea de la Navidad 2018, está financiado por el programa Erasmus Plus. 'Christmas Food', que ha sido aprobado por la Agencia Nacional Injuve de entre decenas de candidaturas. Cuenta con 16 participantes procedentes de Italia, Rumanía, Bulgaria, Polonia, Países Bajos y España, según explicó el coordinador del curso, Alberto Lorente.

Desde el norte de Holanda, desde Leeuwarden, Capital Europea de la Cultura 2018, han llegado Erna Van der Werff y Halina Savelyeva. Representan a una fundación que se encarga de asuntos relacionados con la innovación educativa y de formación, de ahí su gran interés por conocer la metodología del Erasmus de Medina de Rioseco. Las jóvenes Giacoma Manerchia y Erika Fascettolas, de la localidad siciliana de Capizzi, están muy interesadas «en todo lo que tiene que ver con el trabajo con jóvenes», algo que se potencia mucho en su municipio.

El Erasmus cuenta con la participación de cinco jóvenes riosecanos y de dos vallisoletanos, que estuvieron de acuerdo en señalar la importancia de formar parte de esta iniciativa, al entrar así en contacto con jóvenes de otros países. Además, ponen en práctica el inglés, idioma oficial del curso.

Ayer por la mañana, el alcalde riosecano, David Esteban, hizo entrega a los participantes de un delantal con la imagen del Erasmus y de las credenciales. «La llegada de europeos para intercambiar cultura es un modo más de ejercer como Ciudad Europea de la Navidad. Confiamos en el futuro y continuidad de la iniciativa».

Los participantes en este Erasmus Plus participarán de manera práctica y colaborativa en acciones como el emprendimiento, la gastronomía, la creatividad, el trabajo en equipo y la interculturalidad, siempre con la Navidad como telón de fondo. Para ello, «se han organizado talleres, visitas experienciales y laboratorios gastronómicos». Entre las actividades previstas cabe descartar el taller de cocina tradicional terracampina y la cata de vinos de la provincia que llevará a cabo la sumiller y profesora de cocina Nuria Tascón.

De gran interés también será el taller que realizará la mejicana afincada en Rioseco Gloria Alonso, quien acercará hasta la Ciudad de los Almirantes los sabores de su país natal, sin olvidar la elaboración de platos de la gastronomía riosecana, que realizarán, en un intercambio intergeneracional, mujeres de la asociación cultural Asmuri. No faltarán las visitas a algunos de los obradores de repostería de la localidad y a los recursos patrimoniales de Rioseco.

Erasmus Plus es el programa europeo para los ámbitos de la educación, la formación, la juventud y el deporte para el periodo 2014-2020. «Trata de impulsar las perspectivas laborales y el desarrollo personal, además de ayudar a los sistemas de educación, formación y juventud a proporcionar una enseñanza y un aprendizaje que doten a las personas de las capacidades necesarias para el mercado laboral y la sociedad actual y futura», explica la convocatoria.

En España, el Servicio Español para la internacionalización de la Educación (SEPIE) –para el ámbito de la educación y la formación–, y la Agencia Nacional Española (ANE), integrada en el Instituto de la Juventud (Injuve), son dos las organizaciones designadas como agencias nacionales para la gestión coordinada del programa.