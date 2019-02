Medina logra celebrar el pleno pese a la ruidosa protesta de los policías Policías locales de Medina desplegaron una pancarta duarante la celebración del pleno municipal. / P. G. La aún portavoz del PP, Olga Mohíno, solo hizo uso de la palabra para pedir que el Marqués de la Ensenada sea de titularidad municipal PATRICIA GONZÁLEZ Medina del Campo Lunes, 25 febrero 2019, 21:53

Las distintas versiones de las jotas de los novillos, el remix adaptado de la mítica canción de Raphael 'Mi gran noche' y la versión medinense de 'El Rey', de Vicente Fernández, junto a las tracas lanzadas en la puerta del Ayuntamiento por los agentes locales que este lunes retomaron las movilizaciones tras la ruptura de las negociaciones con el Ayuntamiento de Medina del Campo, marcaron el ritmo del pleno correspondiente al mes de febrero.

La sesión arrancó pasadas las siete de la tarde con las consignas de fondo de los responsables sindicales del Sindicato Profesional de Policía Municipales de España (SPPME) (que aglutina el 85% de la plantilla medinense), en las que solicitaban la dimisión de la alcaldesa, Teresa López, que una vez que los agentes desplegaron varias pancartas en el salón de plenos en las que se podían leer «equiparación salarial ¡ya!» fueron invitados por la regidora a recoger las pancartas.

Concentración de la Policía Local frente al Ayuntamiento de Medina del Campo. / P. G.

La sesión comenzó con las sirenas y los hits reivindicativos que impidieron en muchos de los puntos del orden día que los diferentes portavoces pudieran escuchar la argumentación de los comparecientes, hasta tal punto que algunos de los concejales solicitaron que la sesión se aplazara ante la imposibilidad de «intervenir de manera correcta, ya que este es el foro más importante que tenemos y deberíamos tener el respeto que parece ser que no tenemos, ya que está pensando en la vergüenza que está pasando con este espectáculo», aseguró el concejal independiente, Fidel Lambás. Mientras, la aún portavoz del grupo popular, Olga Mohíno, que llegó tarde a la sesión, apuntó que «es un pleno bochornoso que avala su buena gestión».

López, que decidió no suspender el pleno, señaló que, antes de que finalizara la protesta policial, los agentes tenían permiso por parte de la Subdelegación de Gobierno en Valladolid para poder manifestarse, pero incidió en que «no está bien dado el permiso ya que están alterando el orden público e impidiendo la celebración del pleno».

Cuarenta sonoros minutos

Después de más de cuarenta minutos de concentración sonora, los agentes disolvieron el acto y emplazaron a los vecinos a que acudieran apoyar sus reivindicaciones el próximo 8 de marzo, fecha en la que se inaugurará una nueva edición de la Semana de Cine de Medina del Campo.

El delegado sindical de SPPME, Eduardo Sobrino Mata, aseguró minutos antes del inicio de la concentración que «después de seis semanas de negociaciones, nos hemos encontrado con que no tenemos nada en firme y no tenemos un acuerdo global. Es cierto que hemos concretado algunas cuestiones, pero no tenemos nada cerrado y fecha para una nueva reunión». De esta forma, y hasta que este encuentro se concrete y se rubrique el acuerdo, los agentes aseguran que «seguiremos con las concentraciones y con las manifestaciones».

«Ahora, la pelota está en el tejado del equipo de gobierno. Nosotros llegamos a un acuerdo con la alcaldesa, Teresa López, para paralizar las concentraciones y manifestaciones durante las negociaciones, pero necesitamos ya resultados».

Debate

El pleno aprobó un reconocimiento extrajudicial de crédito y la cuenta general de 2017 con los votos a favor del equipo de gobierno (PSOE y Gana Medina). La oposición en bloque, por su parte, se abstuvo. Una vez finalizado el complicado debate, por el ruido de la concentración, de los puntos del orden del día se procedió al debate de las mociones. El único texto presentado fue el del Partido Popular, argumentado por Mohíno, que protagonizó así su única intervención en uno de sus últimos plenos como portavoz de los populares en la localidad vallisoletana.

Por otra parte, los concejales del grupo municipal popular solicitaron iniciar los trámites para requerir la revisión a favor de la Administración local de los antiguos terrenos en los que está situado el cuartel Marqués de la Ensenada. Es decir, solicitaron que todo el edificio y todo sus terrenos vuelvan a ser de titularidad municipal.

Asimismo, pidieron al área de Secretaría General de la Administración local la realización de un informe sobre el antiguo acuartelamiento e instaron a la Diputación de Valladolid y a la Junta de Castilla y León a que apoye que este espacio tenga titularidad municipal.

El texto, en cuyos párrafos no se recoge información alguna sobre el coste económico que tendría para las arcas municipales hacerse cargo del ruinoso edificio, no contó con el apoyo del equipo de gobierno, por lo que no fue aprobada.