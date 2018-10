Medina del Campo reducirá sus ferias a la mitad para adaptarse a la demanda Feria de Productos Ecológicos celebrada en Medina del Campo. / F. J. Las muestras pasarán de doce a seis y se celebrarán durante los seis primeros meses del año PATRICIA GONZÁLEZ Sábado, 20 octubre 2018, 11:28

El Ayuntamiento de Medina del Campo reformará el Plan Ferial del municipio para adaptar las muestras a las nuevas necesidades del público, según concretó el concejal de Ferias, José María Magro. De tal forma que, según añadió, el calendario ferial sufrirá «una evaluación profunda» después de que la última reforma se aplicara hace tres años.

A pesar de que todavía la Concejalía no ha ultimado los detalles de toda la evaluación de las ferias, pues falta aún por analizar algunas «al detalle», el área que dirige José María Magro tiene decididas ya varias cuestiones que cambiarán el Plan. La primera será que las muestras feriales pasarán de doce a seis. El calendario se reducirá a la mitad ya que muchos de los encuentros se unificarán, como sería el caso de la Feria de Productos Ecológicos y la de Productos de la Tierra o, incluso, la feria de Mitomanías, que se celebrará junto a la de Juventud. «Nuestra intención pasa por contar con cinco ferias fijas y una sexta que se realizará de manera diferente o novedosa cada año», concretó Magro, quien avanzó a su vez que «otro de los cambios se centrará en que todas las ferias se programarán durante los primeros seis meses del año».

Además de estas dos conclusiones, durante la primera reunión que la Concejalía mantuvo para valorar el Plan Ferial se destacó la necesidad de cambiar el formato de la feria de Artesanía, con la incorporación de nuevos gremios artesanos como el vidrio, así como adherir al formato la feria de la denominada gastronomía artesana. «Con este cambio, nuestro objetivo es el de poder atraer a las ferias más público joven, ya que a pesar de que el flujo de visitantes es bueno queremos diversificarlo y poder contar con público joven en las muestras a través de actividades novedosas, como son las catas de cerveza artesanal», explicó el edil. A su vez, según detalló, dentro de los planes que barajan se encuentra que la feria vinculadada al enoturismo «cambiará de fecha y se trasladará al mes de mayo, pues queremos que coincida con la celebración del día de los museos».

En el caso de la de Mitomanías se unirá a la de Juventud, aunque por el momento se desconoce la fecha en la que se celebrarán estas muestras. La feria de Espectáculos Taurinos, en cambio, no cambiará de formato ya que «es el correcto», que se suele celebrar en el mes de junio de forma paralela a la suelta de toros. Respecto a la Feria de Calle de San Antolín y la Feria Blanca de Navidad abandonarán la denominación de feria y tendrán que adaptarse a un nuevo formato.

Sin carpa

Otra de las cuestiones principales que sufrirán algún tipo de cambio será la carpa principal en la que hasta el momento se instalaban los diferentes expositores de cada muestra. Esta instalación desaparecerá, ya que no está previso que se alquile de nuevo para albergar las ferias. Por el momento no ha trascendido cuál será el formato que se elija para sustituir el que se aplicaba hasta ahora, ya que la administración local baraja la posibilidad de instalar casetas de madera individuales para cada expositor o pequeñas carpas. La ubicación principal, en principio, sí será la Plaza Mayor aunque desde el Ayuntamiento no se descarta utilizar otros escenarios para programar este tipo de encuentros, como pueden ser las Reales Carnicerías para muestras vinculadas con la gastronomía.

Asimismo, las jornadas profesionales que se programaban en algunas ferias pasarán a ser talleres ya que esta modalidad «tiene muy buena aceptación entre el público, por lo que de cara al nuevo Plan Ferial contaremos con multitudinarios talleres novedosos».

Está previsto que el próximo martes, 22 de octubre, el responsable del área de Festejos mantenga un nuevo encuentro con los técnicos para seguir analizando el Plan Ferias y avanzar en nuevos aspectos que caracterizarán estas muestras tan significativas de Medina del Campo. De tal forma que, según avanzó José María Magro, el nuevo formato, junto con las fechas exactas de las ferias a programar en la localidad, se dará a conocer en los próximos meses.