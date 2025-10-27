El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Médicos concentrados a la puerta del Hospital Clínico Universitario de Valladolid en la jornada de huelga del pasado día 3. C. Espeso

Médicos y técnicos sanitarios enfilan hacia ocho días de huelga en consultas, quirófanos y pruebas diagnósticas

Los profesionales de la salud redoblan las movilizaciones contra la regulación que el Ministerio de Sanidad impulsa en la reforma de su Estatuto Marco laboral

Susana Escribano

Susana Escribano

Valladolid

Lunes, 27 de octubre 2025, 19:32

Comenta

El horizonte otoñal muestra nubarrones en hospitales y centros de salud con la convocatoria de hasta ocho días de huelga que se reparten, mitad y ... mitad, técnicos sanitarios (que trabajan principalmente con los equipos de radiodiagnóstico y radioterapia y en los laboratorios de análisis) y médicos. Son personal de la plantilla autonómica de la Gerencia Regional de Salud (Sacyl) con nómina que abona la Junta de Castilla y León, pero la movilización es contra la reforma del Estatuto Marco que regula su situación laboral y que impulsa desde el Gobierno central, en concreto el Ministerio de Sanidad que dirige Mónica García (Sumar) y contra la falta de reconicimiento profesional a nivel estatal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en Valladolid un hostelero por explotar a doce inmigrantes en situación irregular
  2. 2

    El estreno del restaurante Beher junto a El Penicilino activa la resurrección del centenario bar
  3. 3

    Adiós a Can-Can, la boutique vallisoletana que vistió a tres generaciones
  4. 4 Consulta los premiados del sorteo de la Marcha contra el Cáncer de Valladolid
  5. 5 Dos menores provocan un accidente al arrojar piedras a una carretera
  6. 6

    Alarma entre los cazadores tras una oleada de robos en coches en el arranque de temporada
  7. 7 Roban la furgoneta al panadero de Villabrágima y aparece quemada en el río
  8. 8

    Las fotos rescatadas del abuelo Pedro, el médico que retrató la vida cotidiana de Galicia y Valladolid
  9. 9

    La marcha de las marchas toma Valladolid con más de 53.000 andarines contra el cáncer
  10. 10

    Mañueco lanza la campaña electoral con un guiño a Ayuso y prometiendo «nueces» frente al ruido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Médicos y técnicos sanitarios enfilan hacia ocho días de huelga en consultas, quirófanos y pruebas diagnósticas

Médicos y técnicos sanitarios enfilan hacia ocho días de huelga en consultas, quirófanos y pruebas diagnósticas