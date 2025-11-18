El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los doctores Marmolejos y Hernández Carrasco, en la sala del Centro de Salud de Parquesol que acoge la escuela de formación en ecografías.

Los doctores Marmolejos y Hernández Carrasco, en la sala del Centro de Salud de Parquesol que acoge la escuela de formación en ecografías. Aida Barrio

Médicos de Familia del área oeste de Valladolid incorporan las ecografías al día a día de sus consultas

El Centro de Salud de Parquesol acoge desde hace un año una escuela de formación por la que han pasado 50 profesionales y que permite agilizar diagnósticos desde Atención Primaria

Susana Escribano

Susana Escribano

Valladolid

Martes, 18 de noviembre 2025, 19:34

Comenta

Son alrededor de 50 los médicos de Familia del área Valladolid Oeste, la que tiene como hospital de referencia el Río Hortega, que han ... pasado el último año por una escuela de formación en ecografías que persigue incorporar esta prueba diagnóstica al día a día de las consultas de los profesionales de Atención Primaria en los centros de salud.

