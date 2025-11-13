Mediciones de glucosa en las calles de Valladolid este viernes para sensibilizar sobre la diabetes

Pruebas para medir los niveles de glucosa que voluntario de la Asociación Diabetes Valladolid (Adiva) realizaban en junio el día de la marcha para visibilizar la enfermedad.

La Asociación Diabetes Valladolid (Adiva) instalará este viernes varias mesas informativas en distintos puntos de la capital y en las entradas de los hospitales Clínico y Río Hortega y de la Facultad de Medicina para dar visibilidad a esta enfermedad coincidiendo con el Día Mundial de la Diabetes. «Animamos a todo el mundo a acercarse para recibir información», apunta Emilio Fernández Robles, presidente de esta asociación, que incide en la necesidad de que se impulsen los cribados para la detección de la diabetes tipo 1 en estado preclínico, antes de que den los síntomas que llevan al diagnóstico. Los pacientes demandan más atención en una enfermedad crecedera en número de diagnósticos.

El Centro Cívico José Luis Mosquera acogerá dos conferencias sobre inteligencia artificial y tecnología en el manejo de la diabetes

Los puntos de información estarán en la Plaza Mayor y la calle Santiago, en la plaza del Carmen y en Fuente Dorada. A esas mesas se sumarán las de los centros hospitalario y la facultad de las ciencias de la salud, de 10:30 a 14:00 horas. Además de información sobre la enfermedad y el apoyo que se presta a pacientes y familiares desde Adiva, en esos puestos habrá profesionales de enfermería que realizarán mediciones de glucosa a los ciudadanos que lo deseen. También, en un 2x1, podrán controlar su tensión arterial, gracias a una «alianza» entre la asociación de diabetes y entidades que promueven la salud cardiovascular.

Se estima que hay en Castilla y León alrededor de 300.000 personas con diabetes, una situación de diagnósticos crecientes que engrosa en Valladolid una bolsa de alrededor de 40.000 diabéticos. «Calculamos que un tercio de las personas que tienen diabetes en este momento, lo desconoce, está sin diagnosticar», explica Emilio Fernández. En el caso de la diabetes tipo 1, el origen es autoinmune, no se puede prevenir. Respecto a la tipo 2, hay factores sobre los que no se puede actuar, como son la predisposición genética o la edad, pero otros en los que sí hay margen de actuación, como la dieta saludable y el ejercicio físico, dado que el sobrepeso y la obesidad y el sedentarismo son factores que elevan el riesgo de sufrir diabetes.

Ampliar Una persona con diabetes muestra su nivel de glucosa en el sistema de información y alertas de su teléfono móvil. S. Santos

Diabetes y trabajo

«Es una jornada para hacer visible la realidad de miles de personas que cada día conviven con la diabetes, para reconocer el esfuerzo silencioso de sus familias y el trabajo de los profesionales que les cuidan», remarcan desde Adiva. El Día Mundial de la Diabetes de 2025 pone el foco en el bienestar de las personas que caminan con este diagnóstico bajo el brazo y, especialmente, en los lugares de trabajo. «Se busca sensibilizar a las empresas, instituciones, profesionales de la salud y a la sociedad en general sobre la importancia de crear entornos laborales saludables, inclusivos y seguros para las personas con esta patología», subrayan desde la Asociación Diabetes Valladolid. «Tener diabetes no debe ser una barrera para desarrollarse profesionalmente», añaden.

Adiva ha organizado unas jornadas sobre inteligencia artificial y tecnología aplicadas al manejo de la diabetes que se desarollan entre este jueves, 13 de noviembre, y el viernes 14. Serán dos conferencias que se desarrollarán en el Centro Cívico José Luis Mosquera, a las 19:00 horas.