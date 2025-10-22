El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

José Manuel Muñoz, sentado en el centro, junto con sus compañeros del equipo de investigación que recibirá los fondos recaudados en la Marcha contra el Cáncer de Valladolid. El Norte

Valladolid

La Marcha contra el Cáncer financiará un proyecto contra los tumores que «secuestran» vasos vasculares

El dinero recaudado en la cita solidaria se destinará al equipo que lidera Juan Manuel Muñoz en Salamanca

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Miércoles, 22 de octubre 2025, 19:38

Comenta

A veces, los tumores «secuestran» nuestros vasos vasculares. Se hacen con nuestras venas, dominan las arterias para hacerse más fuertes aún. Y ese comportamiento indeseable - ... en pocas palabras- es parte fundamental del trabajo que desempeña el equipo que pilota Juan Manuel Muñoz (Salamanca, 1986), profesor titular en el departamento de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad de la ciudad charra e investigador oncológico. Su proyecto ha sido elegido este año por la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) como destino para el dinero que se recaudará el próximo domingo en la marcha solidaria que recorrerá el centro de Valladolid.

