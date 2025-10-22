La Marcha contra el Cáncer financiará un proyecto contra los tumores que «secuestran» vasos vasculares

A veces, los tumores «secuestran» nuestros vasos vasculares. Se hacen con nuestras venas, dominan las arterias para hacerse más fuertes aún. Y ese comportamiento indeseable - ... en pocas palabras- es parte fundamental del trabajo que desempeña el equipo que pilota Juan Manuel Muñoz (Salamanca, 1986), profesor titular en el departamento de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad de la ciudad charra e investigador oncológico. Su proyecto ha sido elegido este año por la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) como destino para el dinero que se recaudará el próximo domingo en la marcha solidaria que recorrerá el centro de Valladolid.

«Ese dinero es un apoyo enorme para que nuestro grupo de investigación (somos nueve personas) tire para adelante. Esperamos estar a la altura», asegura Muñoz. «Para nosotros -explica- es muy importante en dos direcciones. Primero, para que los pacientes y todo tipo de personas conozcan lo que hacemos los científicos». Pero, por otro lado, también es relevante en la otra dirección. «Y esa es, para mí, incluso, más importante. ¿Cómo piensa un paciente de cáncer? Debemos tenerlo muy en cuenta a la hora de planificar nuestros estudios. Somos muy conscientes de la responsabilidad que supone que miles de personas pongan su dinero y su esperanza en nosotros para investigar contra el cáncer».

-¿En qué línea trabajan?

-Yo estudié Biotecnología en la Universidad de Salamanca y luego hice mi tesis doctoral (entre 2009 y 2015) sobre fibrosis renal, enfermedad renal crónica, mecanismos moleculares… y empecé a trabajar sobre los vasos sanguíneos. Es lo que ahora aplico al estudio contra el cáncer. Al terminar la tesis doctoral, me fui cinco años al Reino Unido. Allí trabajé en un laboratorio que se dedicaba a eso, al estudio de la angiogénesis tumoral.

-¿Eso qué es?

-Es la formación de los vasos sanguíneos que van a dar oxígeno a los tumores para que estos crezcan.

-Vale.

-Un tumor es una masa de células malignas que crece y que se disemina por los tejidos. Para que esta masa se genere necesita combustible, que le llega por los vasos sanguíneos. Normalmente, estos se forman a partir de otros ya existentes y este es un aspecto que se lleva estudiando, aproximadamente, desde hace cuarenta años. Los científicos que trabajan en cáncer, dedicándose a las quimioterapias, vieron que intentando matar los vasos sanguíneos, se podía matar el tumor, porque así le cortas el oxígeno, el suministro.

-¿Estos vasos tumorales son paralelos a los habituales?

-Eso es. Son vasos que se crean de forma muy rápida y caótica para alimentar el tumor. Durante muchos años se han estudiado moléculas que inhiben el crecimiento de estos vasos sanguíneos. Son moléculas antiangiogénicas y muchas de ellas se han utilizado, bien en ensayos clínicos o bien en las terapias. Pero se ha visto que tienen muchísimas limitaciones.

-¿Por qué?

-Porque si a un paciente le das quimioterapia, tiene que llegar por el vaso sanguíneo del tumor. Y si eliminas esa vía de llegada…

-¿Entonces?

-Imagínate un órgano como el pulmón o el hígado, que tienen muchos vasos sanguíneos. En estos tejidos puede pasar (muchas veces) que si tú le cortas la formación de esos vasos tumorales, las células del tumor son tan listas que pueden usar los vasos ya existentes del tejido, los vasos normales. Esto es lo que nosotros investigamos. Es un mecanismo que se denomina cooptación vascular, que es el secuestro que hace el tumor de los vasos sanguíneos que hay en el tejido ya existente. Y esto surge como una resistencia. Si tú a un paciente le estás dando una molécula que inhibe la formación de estos vasos que te he contado, pues puede irse por aquí. Y estos tumores son mucho más invasivos, porque pueden crecer más rápido cuando hay un órgano muy vascularizado.

-Así que…

-Nuestra investigación (que apunta sobre todo al cáncer de pulmón y la metástasis pulmonar) intenta conocer estos tumores y diseñar estrategias para que esto no ocurra, para inhibir este atrapamiento de los vasos sanguíneos resistentes.

-¿En qué momento está su investigación?

-De estas moléculas se sabe muy poco y la descripción ha llegado a las publicaciones científicas entre los años 2017 y 2021. Ahora estamos trabajando con muchos modelos preclínicos, con animales de experimentación. Las cosas están funcionando. Estamos a punto de publicar estudios… pero que todo esto llegue a la práctica clínica todavía es más complicado. Se necesitan muchas más evidencias, no solamente de nuestro laboratorio, sino de muchos grupos de investigación de todo el mundo.

-¿Qué beneficios tendrá todo esto para el paciente?

-Hasta ahora, cuando se diagnostica a un paciente, cuando se le da quimioterapia o se elige la dosis que va a recibir, nunca se observa qué tipo de tumores tiene en cuanto a la vascularización. Y es altamente relevante saber qué pasa con sus vasos sanguíneos, para conocer si los pacientes responden bien a las quimioterapias o a la inmunoterapia y diseñar tratamientos personalizados.

-Valladolid cubrirá millones de pasos este domingo para que ustedes puedan dar pasos, aunque sea pequeñitos, en su investigación.

-Es una gran responsabilidad. Una parte importante del dinero con el que se financia nuestra investigación viene de fondos públicos, de los impuestos de todos los ciudadanos. Y eso nos hace ser muy conscientes de que manejamos dinero público. Eso supone una gran responsabilidad. Y lo mismo ocurre con las aportaciones ciudadanas de iniciativas como la Marcha contra el Cáncer. Por eso, cuidamos mucho para que lo que nos llega se invierta bien en el laboratorio, que se trabaje bien, que se diseñen bien los experimentos, y que se consiga sacar el mayor partido de lo que se invierte en investigación.

-¿Está la cosa tan mal en financiación como parece?

-Obviamente, estamos muy lejos de otros países, pero yo he vivido tiempos mucho peores en España. Hace diez años me tuve que marchar al Reino Unido porque aquí no había ninguna oportunidad. Regresé en 2020, hace cinco años, y en este tiempo hay mucha gente que ha retornado a España. Muchos compañeros míos, que se marcharon al extranjero, ahora han vuelto para investigar desde aquí. La coyuntura ha cambiado mucho. También ha habido muchas jubilaciones en las universidades. Pero aquí, en España, todavía no hay una conciencia clara de que la ciencia es importante. Por eso es tan maravillosa la labor de la Asociación Española Contra el Cáncer y la respuesta de la sociedad vallisoletana.