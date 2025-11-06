Una manifestación reclamará la reapertura del Centro de Especialidades de Delicias y la reforma del Clínico

El Norte Valladolid Jueves, 6 de noviembre 2025, 14:54 Comenta Compartir

La manifestación partirá del corazón del barrio de Delicias para reivindicar infraestructuras sanitarias. Concretamente de la plaza del Carmen a las 12:00 horas de este sábado, 8 de noviembre. «Ante el continuo deterioro de la Sanidad Pública y la persistente dejadez de la administración, las Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública de la Comunidad nos hemos unido bajo el lema: ' En defensa de la Sanidad Pública, paremos su destrucción. ¡Nos va la vida en ello!'», defienden los organizadores que son la Plataforma por la Sanidad Pública de Valladolid, junto con la Asociación Vecinal Delicias-Millán Santos y la Plataforma en Defensa del Centro de Salud de Laguna de Duero, Boecillo y Viana.

La marcha reivindicativa y de denuncia recorrerá las calles de Delicias, barrio desde el que se reclama con insistencia la reapertura del Centro de Especialidades que atendía a 55.000 vecinos y «que fue cerrado sin previo aviso y sin justificación alguna, a pesar de su evidente necesidad desde el punto de vista asistencial».

A esa demanda histórica suman otras, como «la situación de la Atención Primaria en general, y especialmente en algunas localidades y zonas, como es el caso del Centro de Salud de Laguna de Duero, que sufren una crónica falta de profesionales y espacio». Afirman desde la organización que «las listas de espera para ver al médico de cabecera pueden alcanzar los 10 días o más dependiendo del centro de salud» y que las promesas de ampliación se remontan a años sin que se hayan cumplido.

Reforma atascada y sin partidas

Se hace hueco en el listado de reivindicaciones la situación del Hospital Clínico, con una reforma que debería haberse culminado en 2015, que acumula ya todo ese retraso y sin visos de reactivación de las obras tras varios años en blanco, sin inversión real. Aún no se ha acometido el edificio que albergará las consultas externas, después de una licitación fallida, y falta por acometer la reforma integral de las torres de hospitalización. «Las obras del Hospital Clínico acumulan más de una década de retraso y opacidad, manteniendo al hospital en condiciones precarias, con habitáculos insuficientes para los pacientes y servicios más que saturados», describen los convocantes, que hablan de «listas de espera vergonzosas que provocan sufrimiento» y de un «desmantelamiento» de la sanidad pública mientras «vemos el fomento de la privada... un modelo que nos lleva a que la defensa de la salud propia dependa de la capacidad económica de cada persona, y de ser un derecho universal se convierta en una opción mercantil»

Tachan de comportamiento 'abúlico' al Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, al que acusan de estar entregado «al mercantilismo económico» y al que piden que «asuma su responsabilidad en la gestión de un derecho fundamental». Eso lo harán en la calle, el próximo sábado, en Valladolid.