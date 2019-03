La Mancomunidad Tierras de Medina estalla contra el «sectarismo» del PSOE Alfonso Hernández, con el resto de la junta directiva de la Mancomunidad. / P. G. Los socialistas también ponen en pie de guerra a la entidad por las acusaciones sobre el uso de la planta de residuos PATRICIA GONZÁLEZ Medina del Campo Jueves, 21 marzo 2019, 21:47

La junta directiva de la Mancomunidad Tierras de Medina (todos ellos alcaldes y concejales del PP en diversos municipios del alfoz medinense) ha solicitado este jueves una rectificación pública «a las mentiras» vertidas por el «sectarismo puro y duro del PSOE» medinense. «Parece ser que está muy acostumbrado a utilizar todos estos conceptos (haciendo referencia a la presunta «corruptela» del PP) por toda España, y en particular en Andalucía, donde sí que hay cortijos, aquí no. La Mancomunidad tiene educación y respeto con el vocabulario que utilizamos ante nuestros compañeros, no adversarios. Estos son principios y valores democráticos que deben imperar por encima de todo», dijo el presidente de la Mancomunidad Tierras de Medina, Alfonso Hernández.

Hernández explicó que la planta de transferencia fue proyectada, construida y financiada íntegramente por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta, incluyéndose en dicha financiación todos los elementos y vehículos necesarios para su funcionamiento, como son un vehículo tractor y dos cajas con pisos móviles compactadores, entre otros, y «especificándose que dichas inversiones serían gestionadas por la Mancomunidad Tierras de Medina, pero que estaban previstas para dar uso y prestar servicio a toda la zona sur de la provincia de Valladolid, con independencia de que formara parte o no de esta Mancomunidad».

Asimismo, aseguró que ninguno de los ayuntamientos que forman parte de la Mancomunidad Tierras de Medina tuvieron que aportar absolutamente nada, dado que todas las inversiones se subvencionaron íntegramente por la Junta de Castilla y León.

La planta, al prestar servicio a la zona sur de la provincia de Valladolid, también ha sido utilizada por la Mancomunidad Las Murallas, integrada por diez municipios y con sede en Olmedo, cuyo alcalde, Alfonso Centeno, también ha estallado contra el PSOE por las acusaciones de beneficiarse de dicha planta. «Durante el tiempo en que ambas Mancomunidades han utilizado dichas instalaciones, ambas entidades han pagado a la empresa adjudicataria, Cespa, la cuota del transporte de los residuos hasta la planta provincial».

Moción al pleno

Por su parte el PSOE de Medina del Campo, como anunció el pasado martes el portavoz socialista en el Ayuntamiento medinense, José María Magro, presentará el próximo lunes una moción en el pleno para solicitar la comparecencia de Hernández con el fin de que aclare las presuntas irregularidades en la gestión que la Mancomunidad Tierras de Medina realiza en materia de tratamiento de residuos sólidos.

«La situación se resume del siguiente modo: desde tiempo inmemorial, el conocido como 'vertedero' (planta de transformación) ha sido utilizado por el Ayuntamiento de Olmedo sin pagar ni un solo euro pese a que la titularidad de la misma recaía en la Mancomunidad Tierras de Medina, gestionada indirectamente por la empresa. Los socialistas se preguntan: ¿quién ha autorizado esta utilización?». Mientras, responsabilizan de la «nefasta» gestión a Alfonso Hernández, presidente de la Mancomunidad, por «querer tapar todas estas pequeñas corruptelas», como dijo Magro, quien subrayó que «el PP de Valladolid ha utilizado la Mancomunidad para el interés de los ayuntamientos 'populares' en detrimento de la solidaridad del resto de ciudadanos».