El mago que hace brillar Valladolid El mago vallisoletano Fernando Arribas. / El Norte Fernando Arribas intentará que la ciudad acoja el Mundial de Magia de 2024, después de quedarse a las puertas para la edición de 2021 ARTURO POSADA Valladolid Miércoles, 22 agosto 2018, 21:19

Valladolid suena, y mucho, en el mundo de la magia internacional. El nombre de la ciudad se escuchó una y otra vez el pasado mes de julio durante el Campeonato Mundial de Magia, celebrado en Busán (Corea del Sur). Valladolid aspiraba a albergar el Mundial de 2021 y se disputó el título con la ganadora Quebec en una ajustada votación: solo 34 votos sobre casi 500 separaron a las dos ciudades finalistas. Detrás de la candidatura pucelana se encuentra un mago incansable: el ilusionista vallisoletano Fernando Arribas.

Arribas es el gran artífice de que Valladolid brille en el mapa mundial de la magia y ya prepara el asalto pucelano al Campeonato Mundial de 2024. España destaca como una potencia mundial en este arte, lideró de forma destacada la lista de premios en Busán con ocho galardones.

«En todo el mundo de la magia se ha oído hablar mucho de Valladolid. El nombre de la ciudad ya era conocido por todo lo que hacemos aquí (Oráculo de Oro en el Calderón, La Almena Mágica, el Festival de la Cúpula del Milenio que antes se celebraba en Poniente y que suma 18 ediciones...), pero con esta candidatura se ha escuchado mucho más. Vamos a seguir trabajando para intentar de nuevo que Valladolid sea la sede del Mundial de 2024, que se votará en 2021 en Quebec», señala Arribas.

«La magia de los campeonatos se divide en dos ramas: magia de escenario y magia de cerca, o 'close-up'», detalla el ilusionista vallisoletano. «La magia en escenario cuenta con varias especialidades: grandes ilusiones, manipulación, magia cómica, invención, mentalismo... España logró ocho galardones en Corea del Sur, muy por encima de los cinco del país anfitrión o los cuatro de China, y se llevó también el gran premio del congreso. Prácticamente todos los españoles que ganaron han actuado, en una u otra edición, en la Cúpula del Milenio en ferias. Eso indica que tenemos buena vista a la hora de traer gente para actuar en nuestra ciudad».

Fernando Arribas, sobre un escenario. / El Norte

Fernando Arribas (Valladolid, 1954) llegó al mundo de la magia fascinado por su curiosidad innata por el «mundo de la farándula». «Siempre me ha encantado cantar, tocar instrumentos, contar chistes o hacer obras de teatro», relata. «Cuando tenía 14 años me hicieron un juego de cartas y me apasionó. A partir de ahí, empecé a interesarme. Entonces, no era tan fácil como ahora acceder a la información. Estuve mucho tiempo sin conocer a más magos o disponer de libros de magia. Tenía que inventarme las cosas. Eso me vino muy bien para innovar y crear trucos originales».

El ilusionista vallisoletano cuenta con premios en varias especialidades, pero últimamente destaca por su talento para la 'magia hablada'. «Es lo que en inglés llaman 'parlor magic'. Siempre me han gustado los juegos de palabras. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Palencia me contrató cuando me vio hacer un juego hablando solo con la letra pe, a raíz del eslogan 'Con P de Palencia'. La gente no se atreve a aplaudir durante mi espectáculo para no perderse nada de las presentaciones, que son muy espectaculares».

Samuel Arribas, hijo de Fernando Arribas, también brilla como mago, es campeón de España y subcampeón de Latinoamérica, y sigue la senda del padre: uno de sus juegos consiste en hablar solo con palíndromos que se proyectan en una pantalla para que el público pueda comprobar que, en efecto, las frases pueden ser leídas de igual manera de izquierda a derecha que de derecha a izquierda.

Fernando Arribas destaca como un mago multidisciplinar. En ocasiones ha recurrido a su pasión por la música, con una celebrada presentación que le sirvió para ganar uno de los Campeonatos de España que atesora. Guitarra, campanas y armónica han formado parte de sus originales espectáculos. El mago cuenta con una colección de casi 300 instrumentos, que, por supuesto, sabe tocar.

Arribas posee un talento innato para el espectáculo, pero también trabaja a conciencia. «Todo lleva una preparación, aunque hay que tener las condiciones, ser un poco artista. Si no sabes comunicarte con el público, no llegas. Y si no llegas, es más difícil triunfar. También hace falta tener imaginación. Todos los juegos que hago en el escenario están creados por mí. Eso resulta muy difícil en el mundo de la magia. Si se lo has visto a alguien, me lo has visto a mí. O tal vez a alguien que me lo haya copiado», señala.

Fernando Arribas dirige la Universidad del Ilusionismo, con un título propio que ofrece desde 2013 el Real Centro Universitario Escorial-María Cristina y que constituye un reconocimiento al ilusionismo como una de las Bellas Artes. «Es la única universidad de este tipo que existe en Europa y contamos con 52 profesores, así como alumnos de muchos países».

Espoleado por su pasión por la magia, el apoyo de Pandora Producciones y su socio, y el trabajo del Círculo de Ilusionismo Vallisoletano, Fernando Arribas confía en que todo el esfuerzo empleado en poner a Valladolid en el mapamundi de la magia acabe fructificando en la elección de la capital castellana para un campeonato mundial. «Un acontecimiento de este tipo mueve a unos 4.000 magos y acompañantes. No solo son los participantes, sino también las personas contratadas para actuar, hacer 'shows', dar conferencias... Incluye a mucha gente. Y Valladolid sigue muy bien posicionada para ser la sede en la edición de 2024».