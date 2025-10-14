Luz verde a las obras de remodelación de la Catedral de Valladolid El proyecto permitirá la creación de un nuevo Museo Diocesano, la recuperación de la Puerta de Santa María y la apertura del Patio de los Cipreses hacia la plaza de la Universidad

El Norte Valladolid Martes, 14 de octubre 2025, 12:13 Comenta Compartir

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid dio luz verde este martes a la licencia de obras (proyecto básico y ejecución) para la restauración y revitalización del conjunto catedralicio, con cesión de espacio libre de uso público (de titularidad privada), en la calle Arribas 1, según informó a través de un comunicado recogido por Ical.

Este proyecto tiene por objeto la conservación, revitalización y puesta en valor del conjunto catedralicio mediante la restauración de elementos dañados por humedades, la reorganización y recualificación de las dependencias de las colegiatas para su uso museístico con apertura del Patio de los Cipreses hacia la plaza de la Universidad, la recuperación de la Puerta de Santa María y la adecuación de los espacios situados sobre las capillas del lado del Evangelio para albergar la Biblioteca Diocesana con acceso desde la plaza de Portugalete.

La actuación museística se desarrolla con la restauración y acondicionamiento de las dependencias existentes, con trabajos de limpieza y consolidación de fábricas y ventanas góticas, reparación de cubiertas, ejecución de cámara bufa, renovación de pavimentos interiores no históricos para la instalación de canalizaciones y adaptación a requerimientos del Código Técnico de Edificación (CTE), así como una pequeña ampliación ejecutada sobre cimentación superficial de losa rígida de hormigón con estructura metálica y cerramientos mixtos de ladrillo y sillería caliza, tabiquería interior de cartón yeso y madera, cubierta ligera de cinc al cuarzo, limpieza y restauración de paramentos adyacentes y dotación de instalaciones eléctricas con LED.

Además, se incluye la construcción de una escalera y un ascensor en el lado norte del espacio que conecta con el nivel de la biblioteca y que se integra en el volumen del conjunto.

Dada la naturaleza diferente, tanto histórica como constructiva, de las zonas donde se interviene y a efecto de clarificar el contenido, se estructura el proyecto en cuatro zonas. Un objetivo prioritario del proyecto es dotar de unidad a los elementos intersticiales de los sucesivos tiempos que configuran el conjunto de la Catedral de Valladolid. Se trata por ello de eliminar, en la medida de lo posible, los elementos discordantes y heterogéneos que confunden la contemplación del conjunto catedralicio.

Dividido en zonas

A esos efectos se dividen las distintas actuaciones en cuatro partes que se corresponden con las siguientes zonas. La primera de ellas, correspondiente al Museo Diocesano (adecuación de espacios e instalaciones del Museo y su musealización). Este espacio se corresponde con las capillas de la Colegiata, que ocupan el Museo en la actualidad, más dos elementos de nueva planta que sustituyen a los edificios auxiliares de planta baja que se van a demoler.

La Zona B es la plaza de acceso al Museo (espacio libre de la Colegiata), un área que se corresponde con el espacio delimitado por los edificios que actualmente conforma la plaza de los cipreses. La Zona C es la Puerta de Santa María, donde está actualmente situado el acceso peatonal a la iglesia a través de un pasillo de pladur y la capilla al norte del fracasado crucero del lado de la epístola del proyecto herreriano. Y por último, la Zona D, la de la Biblioteca Histórica Diocesana, ubicado sobre capillas del lado del Evangelio y lateral poniente de la Colegiata.

Temas

Ayuntamiento de Valladolid