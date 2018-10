Una 'app' de lugares accesibles para personas con discapacidad

No son muchas las personas ciegas, sordas o en silla de ruedas que se lanzan a la aventura de una semana de vacaciones. Ni tan siquiera salen a cenar a un restaurante o a visitar un museo en la propia ciudad. No son solo las barreras arquitectónicas, es el desconocimiento sobre si las hay, si son salvables y en qué grado. La falta de orientación limita sus salidas. Y ello no solo es una injusta desigualdad sino una gran pérdida para un potente y potencial turismo.

Para recoger toda esta información y favorecer el turismo entre el sector de la discapacidad en toda su amplitud –también cualquier problema de movilidad como un cochecito de bebé o un anciano– hace ya seis años que la plataforma de discapacidad Predif trabaja en la configuración de guías que orienten sobre detalles de accesibilidad, no solo de rampas o ascensores, sino también de menús en Braille o mesas redondas (que favorecen la lectura de labios) para sordos, entre otros muchos, como si una piscina tiene grúa o las indicaciones para el cuarto de baño disponen de macrocaracteres con letras que contrasten en color.

Primero fue en papel, después digitalizadas en la web y, finalmente, llegó la aplicación de móvil, TUR4all. Ahora un paso más añade la posibilidad de que, además de la evaluación de los técnicos de Predif de cualquier espacio tras analizar tres mil puntos que determinan dificultades y facilidades, cualquier ciudadano con una discapacidad –o sin ella– puede incorporar espacios y detalles a esta plataforma, diseñada por la Fundación Vodafone, desde su propio teléfono móvil, tableta u ordenador, acompañando su información sobre la accesibilidad con fotografías que ubiquen el lugar y muestren las ventajas o los obstáculos. Conocer en qué bar puede entrar una silla de ruedas hasta el servicio o qué museo permite tocar las esculturas a una persona ciega, sin duda, incrementará el turismo.

España y Portugal

Predif ha presentado este jueves en el Patio Herreriano esta nueva plataforma con al colaboración del Ayuntamiento. La concejala de Cultura y Turismo, Ana Redondo, destacó el esfuerzo del Consistorio por hacer de Valladolid «una ciudad más accesible cada día» y que «debe estar preparada para la demanda» y ello «no solo porque nos conozcan, sino porque impulsa la actividad económica y fija población».

La presentación de la plataforma, que recoge los espacios de toda España y que ha sumado ya a Portugal, se completó con talleres prácticos en los que personas con discapacidad y voluntarios que se preparan para ser técnicos de accesibilidad recorrieron, en varios grupos, doce puntos de la ciudad –locales de hostelería, museos y salas de exposiciones– para estrenar la aplicación.

Así, Pili Gómez y Mario Palenzuela acudieron a un recientemente estrenado local del restaurante 'eh voilà!'. A pie de calle abrieron su aplicación y tras el primer paso de fotografiar la fachada con el nombre y escribir la ubicación exacta procedieron a medir (algo que el usuario habitual de la app no hará), junto a técnicos de Predif, el ancho de la puerta de entrada, analizar el acceso –en este caso sin desnivel– ; los espacios del cuarto de baño, el tipo de mesas –que cuentan con llamador para avisar al camarero– y demás detalles de un local que se ha esforzado en la adaptación de sus instalaciones.