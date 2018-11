La logopeda que realiza la terapia a domicilio

Clara Díaz es una joven vallisoletana a la que unos meses de voluntariado en la Fundación Personas le cambiaron su vida. Aquella experiencia le hizo ver que a lo que quería dedicarse era a ayudar a los demás. En cuanto lo tuvo claro, cambió la carrera de Historia que estaba estudiando, por la de Logopedia. Ahora, gracias a aquella decisión, acaba de montar su propia empresa, Claramente, dedicada a ofrecer servicios de logopedia a domicilio en la provincia de Valladolid.

Disfrutó mucho de sus años de carrera y los finalizó con unas prácticas en Aspaym que le sirvieron para reafirmar que la logopedia era lo suyo. Un tiempo después, se fue a Madrid a hacer un máster de terapia miofuncional, una de las aplicaciones de la logopedia orientada a la curación de alteraciones relacionadas con la funcionalidad de los músculos. «Todos los profesionales a los que consulté, me animaron a hacerlo ya que es una de las terapias más punteras y con mayor demanda actualmente. Pensé que esta especialización me abriría puertas, y de hecho, así ha sido», afirma Clara.

Compaginó los estudios del máster con un trabajo en un centro concertado de la sanidad madrileña durante seis meses. A partir de ahí, intercaló diferentes empleos en la capital y también en Burgos. Su última experiencia fue como autónoma, colaborando con una empresa de servicios de logopedia a domicilio, con una clínica de ortodoncia y con un colegio. «Eran tres trabajos a la vez, y todos en ámbitos totalmente distintos. Fue una experiencia estupenda pero agotadora. Después de un año a un ritmo muy intenso, empecé a plantearme ponerme por mi cuenta en mi ciudad natal», avanza esta joven.

Una vez en Valladolid, valoró todas las posibles opciones: bien trabajar para otros gabinetes, montar el suyo propio, o hacer terapia a domicilio. «Hice un estudio de mercado y comprobé que había centros que ofrecían el servicio a domicilio, aunque no de forma exclusiva. Yo ya había trabajado así en Madrid y veía muchas ventajas de la terapia en el hogar. Los niños, muchas veces, tienen la jornada repleta de actividades y encajar la logopedia resulta complicado. Además, en casa están mucho más receptivos», informa Clara. En cuanto a los adultos, según esta profesional, el desplazamiento a veces resulta muy complicado, especialmente en casos de personas que han padecido un ictus o sufren una enfermedad degenerativa. «Suele ser necesaria la ayuda de un familiar en el desplazamiento y normalmente éste es en silla de ruedas. La dificultades en el transporte provocan que los pacientes abandonen el tratamiento. Por todo esto es tan beneficioso que las terapias se realicen en el domicilio», añade.

Caramente. Logopedia a Domicilio Emprendedora. Clara Díaz Cot (25). Logopeda y Máster en Terapia Miofuncional. Fecha de inicio de la actividad. noviembre de 2018. Contacto. www.claramentelogopedia.com. Telf: 666 215 851.

Fueron varios los emprendedores que le recomendaron participar en la formación CREA, que se imparte en la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico municipal. «Me resultó muy útil. Pude desarrollar el plan de empresa y así hacer mi idea de negocio mucho más tangible. Por mis estudios, yo no sabía nada de cómo poner en marcha una empresa. Había hecho mis cuentas, pero sin ninguna visión empresarial, el curso me ayudó a tener esa visión y a comprobar que mi idea era viable», subraya.

Se dio de alta como autónoma a en noviembre, aunque sin rebaja en la cuota mensual por haber sido anteriormente autónoma. «Debería haber más ayudas para los que estamos empezando. Mi nivel de ingresos no es proporcional a la cuota que pago», lamenta esta emprendedora, que se está dando a conocer en colegios, clínicas dentales y academias escolares. Su coche, que luce un gran rótulo con su marca comercial, se ha convertido en su mejor baza publicitaria. «Es mi oficina, donde paso la mayor parte del día. Además de en Valladolid capital, tengo pacientes en Geria, Arroyo de la Encomienda, Pinar de Antequera y Entrepinos», dice esta logopeda.

La carta de servicios que oferta en Claramente es muy amplia, igual que su horario. Entre las terapias para niños destaca la estimulación temprana de 0 a 6 años, dificultades de articulación y pronunciación, alteraciones del lenguaje y deglución atípica. Las más solicitadas para los adultos son las terapias dirigidas alteraciones de la voz, parálisis facial, deterioro cognitivo, enfermedades neurodegenerativas y año cerebral. «En los adultos con daño cerebral, los primeros seis meses son fundamentales. A partir de ese tiempo, la evolución es más lenta», aclara esta logopeda, que también imparte escuelas de padres en colegios y guarderías.

«La relación con las familias es muy cercana y personal. Estoy encantada ya que me organizo muy bien. Para el poco tiempo que llevo en activo, tengo ya muchos clientes, la mayoría, derivados a través de ortodoncistas y odontólogos. Es cierto que estaría mucho más tranquila y cómoda si trabajara en un gabinete, e incluso podría atender a un mayor número de clientes, pero esto me da mucha libertad y para los pacientes es mucho más ventajoso», informa Clara. El servicio a domicilio que ofrece no encarece sus tarifas. «Cobro igual que cualquier otro gabinete. Mis precios están en la media y van en función de la duración de la sesión. La tarifa por 45 minutos es de 25 euros. En un radio de 20 kilómetros desde la capital no cobro extra de kilometraje», puntualiza.

Actualmente Clara está trabajando en los contenidos de su web. «De momento tengo habilitada una versión beta de mi página. Será una página diferente, en la que la experiencia de usuario será muy importante. En diciembre estará ya en activa y además incluirá un blog», adelanta. También es muy activa en redes sociales como Linkedin e Instagram, aunque la que mejor resultados le da, es Facebook.