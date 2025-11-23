Un local en contra del aborto abrirá en Valladolid frente a la única clínica que los practica en la ciudad

La ubicación del local ha sido elegida a conciencia y de forma estratégica, de eso no hay duda. Han visto la oportunidad perfecta para poder ... lanzar su mensaje y llegar a más mujeres. En cuestión de semanas, estarán frente a frente con la única clínica médica que practica interrupciones voluntarias del embarazo en Valladolid. En el lado opuesto al centro médico abrirá este espacio que no entiende el aborto como opción y que surge «por la necesidad de ayudar a las mujeres con embarazos en crisis». Así lo aclaran desde la asociación Mujer y Vida en Valladolid.

«Aquí podrán encontrar toda la información y alternativas que necesiten para tomar una decisión con total libertad», explica su delegado, Luis Hitos. Es la asociación que ha puesto en marcha este proyecto, situado en la calle San José, frente a Ginemédica. Explican que «era necesario» contar con un espacio así ante la ausencia de lugares en los que las mujeres que no tengan claro qué hacer puedan encontrar un sitio seguro. «Es el segundo local de este tipo que abre en España», aseguran.

El centro servirá como una red de ayuda que brindará acompañamiento personal, apoyo psicológico y emocional, alojamiento temporal cuando sea necesario, asesoramiento médico y material y apoyo para el bebé. También servirá para aquellas mujeres que han abortado y necesitan ayuda en el trauma postaborto.

Aunque aún falta por amueblar el espacio interior del nuevo local, frente a él se sitúan estos días varios miembros del movimiento antiabortista 40 días por la vida, algunos de ellos son también socios de Mujer y Vida Valladolid y comparten su «ilusión» por la inminente apertura. Son pequeños grupos, suelen ser unas dos o tres personas, que no paran de orar durante la hora en la que permanecen frente a la entrada de Ginemédica.

De su cuello cuelgan carteles azules con frases bien visibles que dicen 'Rezamos por ti y por tu bebé' o 'No estás sola, podemos ayudarte'. «Ahora tendremos un espacio para que ellas estén más cómodas y haya más privacidad si quieren hablar con nosotros y que nos cuenten qué necesitan», dice Eusebio Orrasco, uno de los voluntarios de ambas asociaciones. Defienden que no coaccionan a nadie y que tan solo les ofrecen «otro camino» como lo denomina Orrasco.

No teme ser penalizado por ley como ha sucedido en Vitoria hace apenas dos días con la celebración del primer juicio en España por rezar frente a una clínica abortista. La Fiscalía pide penas de cinco meses de prisión o trabajos en beneficio de la comunidad a un total de 21 acusados. «Sean cuales sean las circunstancias se impone el derecho a la vida, el aborto nunca es la solución», responde al respecto Orrasco.

Desde Mujer y Vida añaden que se trata al fin y al cabo de que «estén seguras de lo que van a hacer, ya que con la reforma de la ley del aborto se suprimió el periodo de tres días de reflexión para que las mujeres tomasen la decisión y la obligatoriedad de recibir información de todas las alternativas disponibles», expone Hitos, quien comparte cargo en Mujer y Vida Valladolid con Juan Presa.

La clínica de Valladolid practica más del 75% de las interrupciones voluntarias del embarazo en Castilla y León

La iniciativa civil, impulsada por la aportación de socios y voluntarios, ha logrado ya completar la reforma interior de lo que años atrás fue una óptica y han conseguido recaudar hasta el momento 27.500 euros para que el servicio permanezca activo. Contará con la atención de la técnico especialista en acompañamiento social, Beatriz Valderas «y con una red de médicos voluntarios que se han ofrecido a colaborar con nosotros, así como cualquiera que desee participar y aportar en este proyecto por la vida». Esperan que este centro se convierta en un referente y un punto de apoyo que se vaya expandiendo a otras ciudades de España.

Aunque antes si quiera de abrir, no hay rótulos que informen de la actividad que se va a llevar a cabo en el interior y tan solo con la pista de un pequeño panfleto de la asociación Mujer y Vida pegado a la puerta, el espacio el ya ha sido objetivo de un acto vandálico. Fue el pasado 24 de octubre cuando los voluntarios se encontraron la cristalera y la verja de seguridad, así como parte de la acera, completamente teñidas de rojo por la pintura que habían lanzado sobre el local. Unos hechos que fueron denunciados a la Policía Nacional. «No queremos polémica, solo realizar nuestro cometido de forma pacífica y esperamos que no se repita algo así porque es bastante triste», finalizan desde Mujer y Vida.

Al otro lado de la calle

Por su parte, los profesionales de Ginemédica aseguran que llevan años «soportando» a los grupos de rezo frente a la clínica y explican que «la interrupción voluntaria del embarazo se trata de una decisión personal y de un derecho que va más allá de creencias e ideologías». El personal y la gerencia de esta clínica manifiesta sentir «impotencia» al hecho de que frente a ellos surja un local «en contra del aborto que contraviene claramente lo establecido por ley». Se refieren a la reforma aprobada en 2022 que penaliza precisamente el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo y en la que se crea la existencia de una zona de seguridad alrededor de estos centros sanitarios para garantizar su intimidad, libertad y seguridad.

«Se ve que no había más sitios en toda la ciudad» zanjan desde el centro médico que no quiere entrar en polémica. «Lo que nos parece de todo punto ilegal es que se planten frente a la puerta con carteles, estampitas o panfletos cuando las mujeres acuden aquí en un momento tan delicado ya que ejercen un manifiesto acoso contra estas mujeres».

Esta clínica practica más del 75% de las interrupciones voluntarias del embarazo en Castilla y León, que solo cuenta con otros dos centros como este en Salamanca y en León. El año pasado en la comunidad se practicaron un total de 3.175 abortos, lo que supone la cifra más elevada de los últimos seis años. De esos 3.175 abortos el 95,2% se realizaron antes de finalizar la semana 14 de gestación y el 69,9% antes de cumplir la novena. En España la ley permite la interrupción hasta las 14 semanas y se amplía a la semana 22 siempre y cuando existan causas médicas, como el riesgo para la vida de la madre o graves anomalías fetales.

El año pasado fueron 749 mujeres residentes en Valladolid las que decidieron someterse a una interrupción voluntaria del embarazo (la cifra más alta desde 2019 aunque muy lejana de los 1.002 casos de aborto que se registraron en 2011 de mujeres que vivían en Valladolid). «Se ve que no había más sitios en toda la ciudad, pero ellos en su lado y nosotros en el nuestro. Espero que reine la normalidad y la convivencia», zanjan desde el centro médico.