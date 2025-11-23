El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Teresa Valentín y Eusebio Orrasco delante del local que abrirá la asociación Mujer y Vida en Valladolid. Rodrigo Jiménez.

Un local en contra del aborto abrirá en Valladolid frente a la única clínica que los practica en la ciudad

Desde la asociación Mujer y Vida aseguran que las mujeres «tendrán ahora un espacio para recibir toda la información, ayudas y decidir con libertad»

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Domingo, 23 de noviembre 2025, 08:22

Comenta

La ubicación del local ha sido elegida a conciencia y de forma estratégica, de eso no hay duda. Han visto la oportunidad perfecta para poder ... lanzar su mensaje y llegar a más mujeres. En cuestión de semanas, estarán frente a frente con la única clínica médica que practica interrupciones voluntarias del embarazo en Valladolid. En el lado opuesto al centro médico abrirá este espacio que no entiende el aborto como opción y que surge «por la necesidad de ayudar a las mujeres con embarazos en crisis». Así lo aclaran desde la asociación Mujer y Vida en Valladolid.

