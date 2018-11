La lluvia da una tregua y las temperaturas rozarán los 18 grados en Valladolid Tromba de agua en Valladolid durante el pasado mes de agosto. / Ramón Gómez Este martes desaparecerá el riesgo de precipitaciones y las máximas subirán 5º C EL NORTE Valladolid Lunes, 12 noviembre 2018, 10:44

El temporal de lluvia que ha afectado a Valladolid durante los últimos días dará una tregua a partir de este martes 13 de noviembre. Por suerte, a partir de mañana y hasta el domingo, los vallisoletanos no solo tendrán que dejar el paraguas en casa, sino que podrán despojarse de las prendas de abrigo, ya que las temperaturas subirán y las máximas rozarán los 18 grados.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las lluvias persistentes irán remitiendo a lo largo de este lunes. Tan solo se esperan chubascos débiles durante la segunda mitad del día. Como contrapartida, advierten, habrá que abrigarse, ya que las temperaturas máximas llegarán a los 12º C y las mínimas, a siete.

Previsión del tiempo en Valladolid hasta el domingo 18 de noviembre. / Aemet

A partir del martes, donde el riesgo de precipitaciones es del 0%, es cuando comenzará a notarse el incremento de las temperaturas. Si bien mínimas no variarán en exceso con respecto a los días anteriores (7 ºC), las máximas aumentarán en cinco grados, hasta los 17º C. Esta dinámica se mantendrá también el miércoles, con máximas de 18 ºC y mínimas de 6 ºC.

Las temperaturas se mantendrán estables (máxima de 17º C y mínimas de 71 C), pero durante la tarde del jueves y durante el viernes y sábado, el riesgo de lluvia volverá a aparecer, aunque tan solo del 5%. Los contrastes llegarán a partir del domingo. Es probable que aumente la inestabilidad, ya que las máximas caerán hasta los 15º C y el riesgo de precipitación del 15% predominará durante toda la jornada.