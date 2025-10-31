La lluvia obliga a aplazar el pasacalles de Halloween de Los Santos Pilarica
Los vecinos del barrio trasladan la celebración al domingo 2 de noviembre
Valladolid
Viernes, 31 de octubre 2025, 18:05
La tarde de Halloween ha comenzado pasada por agua. La Policía Municipal de Valladolid ha informado en su cuenta de 'X' del aplazamiento del terrorífico ... pasacalles organizado por la asociación vecinal de Los Santos Pilarica. Como vaticinaba la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el cielo iba a descargar sobre Valladolid a lo largo del día.
Uno de los eventos previstos para la tarde de hoy ha tenido que ser cancelado y aplazado ante las inclemencias meteorológicas. De esta forma, el evento será trasladado a la tarde del domingo 2 de noviembre. El punto de encuentro será en la calle Cometa y comenzará a las 18:00 horas.
Durante la celebración, los vecinos recorrerán las calles de Los Santos Pilarica pidiendo el 'Truco o Trato' y asustando a aquellos que se encuentren por las calles. Les acompañará una charanga a lo largo del recorrido y al final de este se decidirá quién es el ganador del concurso de la casa o parcela unifamiliar más terrorífica.
Por el momento, el chaparrón no ha afectado al resto de actividades previstas. Mañana, 1 de octubre, 'Los Peret' y 'El Pelu' actuarán de 14:00 a 16:00 horas en el Paseo Juan Carlos I, número 126. Media hora más tarde, se llevará a cabo un concurso de disfraces en los que habrá regalos sorpresa para los ganadores.
Además, los agentes han informado de que una dotación de la Policía Municipal de Valladolid estará presente durante el desfile para velar por la seguridad de los asistentes.
Los vecinos de Los Santos Pilarica tendrán dos días más para hacer de su casa la más temida del barrio y convertirse en los ganadores del concurso.
🚫Nos comunica la organización que, debido a la previsión de lluvias, se cancela el pasacalles previsto para hoy— Policía Municipal Valladolid (@PoliciaMV) October 31, 2025
📅Se celebrará el domingo 2 de noviembre, a las 18:00 h
🚓Estaremos presentes para acompañar y velar por la seguridad durante el recorrido pic.twitter.com/Dp6mzyW6Ci
