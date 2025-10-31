El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Celebración de Halloween en 2024 en el barrio de Girón. Carlos Espeso
Valladolid

La lluvia obliga a aplazar el pasacalles de Halloween de Los Santos Pilarica

Los vecinos del barrio trasladan la celebración al domingo 2 de noviembre

Ángela Zangróniz

Ángela Zangróniz

Valladolid

Viernes, 31 de octubre 2025, 18:05

Comenta

La tarde de Halloween ha comenzado pasada por agua. La Policía Municipal de Valladolid ha informado en su cuenta de 'X' del aplazamiento del terrorífico ... pasacalles organizado por la asociación vecinal de Los Santos Pilarica. Como vaticinaba la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el cielo iba a descargar sobre Valladolid a lo largo del día.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  2. 2

    «Pagábamos 600 euros de alquiler al mes por habitación, pero era una estafa y nos han desahuciado»
  3. 3

    Un grupo de personas retiene al exhibicionista de Parquesol y facilita su identificación policial
  4. 4 El restaurante familiar en el polígono de San Cristóbal con un menú casero y abundante
  5. 5

    Ochenta menores limpian a mano el entorno de Las Moreras y retiran 52 kilos de latas, vidrios y colillas
  6. 6 Detenida una asesora financiera por estafar 122.000 euros a autónomos vallisoletanos durante cuatro años
  7. 7

    El joven vallisoletano que ha escrito a Rosalía por una curiosa coincidencia y le propone un acuerdo
  8. 8

    Amplio respaldo de los técnicos sanitarios al primer día de huelga, con afectación en quirófanos
  9. 9 Un muerto y un herido grave tras registrarse una deflagración en la base militar de Viator
  10. 10

    Interceptado un menor cuando circulaba en patinete desde Palencia a Saldaña

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La lluvia obliga a aplazar el pasacalles de Halloween de Los Santos Pilarica

La lluvia obliga a aplazar el pasacalles de Halloween de Los Santos Pilarica