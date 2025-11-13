La ley de movilidad sostenible se aprueba sin enmiendas a la financiación de los soterramientos

La ley de movilidad sostenible se aprobó este jueves definitivamente en el Congreso. Previamente, para llegar a este punto había recibido un visto bueno previo ... en la misma Cámara con los votos a favor de Junts antes de su ruptura con el Gobierno. Y pasó al Senado, que cubrió el trámite de enmiendas con varias «mejoras técnicas» y correcciones antes de seguir la tramitación con el informe de la ponencia y el dictamen en la Comisión de Transportes que preside el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero. Ni una sola de las correcciones propuestas por el Grupo Parlamentario Popular, ni por ningún otro grupo, se refirió a la disposición final sexta, que rebaja la participación del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en la futura financiación de los soterramientos ferroviarios en España.

En esa disposición final sexta, los populares solo aportaron, respecto al artículo 3, una «mejora técnica». Que es relevante respecto del texto original, pero no entra en el aspecto crucial que sí aborda el artículo 6.4, que es el que habla de la financiación de los soterramientos. Así, el intento del Grupo Popular de enmendar la ley en este punto se centró especialmente en los requisitos que se piden para la construcción de líneas ferroviarias o estaciones, por ejemplo. La nueva norma contempla un estudio informativo y la enmienda popular añade que ese estudio debe tener en cuenta «la integración de la infraestructura en el territorio, especialmente en su paso por núcleos urbanos». Además, incide en que se deberá valorar «la funcionalidad presente y futura de las infraestructuras entre los criterios a considerar para esta selección, la capacidad de sostenibilidad económica y la interoperabilidad en el material rodante». Algo que, en realidad, también juega en contra de enterrar las vías, porque la funcionalidad y su sostenibilidad son más difíciles y caras que en el caso de actuar sobre las vías en superficie.

La enmienda popular suprimía los párrafos relativos a la necesidad de un estudio de viabilidad previo que contemple todas las alternativas, un «estudio de la demanda y la evaluación de la rentabilidad económico-social». También se eliminaba el párrafo relativo a la obligatoriedad de contar con un estudio de rentabilidad.

Las modificaciones propuestas por el PP en esta disposición final que modifica la ley general del sector ferroviario acaban ahí. Así que el texto volvió al Congreso con la financiación de los soterramientos sin tocar. «En el caso de llevar a cabo una solución de integración basada en la eliminación sustancial de las infraestructuras ferroviarias de la superficie, bien mediante la construcción de una variante, un viaducto o un soterramiento», dice el texto, «los administradores de infraestructuras ferroviarias financiarán hasta un máximo del treinta por ciento (30%) del coste de los elementos estructurales». Y la urbanización sobre la losa que cubra las vías corre a cargo de la «administración competente», que también debe hacerse cargo de su mantenimiento posterior.

En la votación en el Congreso efectuada antes de tramitarse en el Senado, apoyaron la ley PSOE, Sumar, EH Bildu, ERC, PNV, Junts y Coalición Canaria. 174 votos. Los cuatro diputados de Podemos se abstuvieron. Y PP, Vox y UPN se opusieron.

Junts matizó tras su ruptura con el Gobierno que esta ley sería de las pocas que saldrían adelante porque entendían que contemplaba enmiendas que ellos habían propuesto. Así que en la votación de este jueves se han dado algunos retoques al texto definitivo, aunque la ley de Movilidad Sostenible ha salido adelante. El PP ha celebrado algunos de ellos, como recuperar las indemnizaciones por los retrasos de los trenes de alta velocidad o la enmienda que especificaba que el Gobierno mantendrá «las paradas, horarios, frecuencias y rutas actuales» del transporte de carreteras, lo que corregía el artículo 48, que buscaba modificar el sistema actual. El PSOE, mientras, celebró que la mayoría del Congreso haya decidido no prorrogar la vida útil de las centrales nucleares.

En el trámite del Senado, Vox propuso un veto. El PP se opuso y dejó que el proyecto de ley siguiera su curso. Esperaba que Junts apoyara en el Congreso el texto enmendado por el Senado. «El hecho de que Junts haya pasado a la oposición hace que lo que hoy hablemos, consensuemos, pactemos y aprobemos en esta Cámara, dentro de unas pocas semanas pueda convertirse en derechos legalmente blindados en beneficio de la movilidad de los ciudadanos de nuestro país. […] ¿De verdad creen ustedes que no merece la pena que saquemos adelante un conjunto de enmiendas que pueden beneficiar a tantos compatriotas nuestros?», decía el senador Francisco Bernabé (PP) a Vox, que pretendía vetar el proyecto de ley.

Porque el Congreso, tras recibir las enmiendas del Senado, puede aceptarlas o rechazarlas. Para rechazarlas necesitaba una mayoría simple. Y en realidad muchas de las enmiendas, que se han ido votando poco a poco durante media hora, han salido adelante o se han suprimido por un escaso margen, algo usual ya en esta legislatura. Rafael Simancas, diputado socialista por Madrid, presumía de que esta semana habían tramitado la ley de Movilidad Sostenible y la ley de servicios de atención a la clientela, con 100 votaciones ganadas de 116. «El 86,2%», resumía. La norma, como ya se destilaba del texto antes de culminarse la tramitación, convierte cualquier operación de soterramiento en una obligación para ayuntamientos y ejecutivos autonómicos de hacerse cargo de la mayor parte de los costes y somete toda la operación a una complejidad mayor en las fases previas, al tener que justificar su necesidad con informes de viabilidad y rentabilidad, lo que hace que un soterramiento como el de Valladolid, si quisiera abordarse, rondaría los 13-15 años de papeleos.