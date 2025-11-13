El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, hace un gesto este jueves durante la sesión en que se aprobó la ley impulsada por su departamento. Javier Lizón-EFE

La ley de movilidad sostenible se aprueba sin enmiendas a la financiación de los soterramientos

En el trámite en el Senado solo hubo una propuesta de «mejora técnica» a uno de los artículos que incorpora la disposición final sexta, que modificaba la ley del sector ferroviario para estos supuestos

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Jueves, 13 de noviembre 2025, 19:40

La ley de movilidad sostenible se aprobó este jueves definitivamente en el Congreso. Previamente, para llegar a este punto había recibido un visto bueno previo ... en la misma Cámara con los votos a favor de Junts antes de su ruptura con el Gobierno. Y pasó al Senado, que cubrió el trámite de enmiendas con varias «mejoras técnicas» y correcciones antes de seguir la tramitación con el informe de la ponencia y el dictamen en la Comisión de Transportes que preside el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero. Ni una sola de las correcciones propuestas por el Grupo Parlamentario Popular, ni por ningún otro grupo, se refirió a la disposición final sexta, que rebaja la participación del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en la futura financiación de los soterramientos ferroviarios en España.

