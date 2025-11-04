El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Obras de la nueva tienda de Leroy Merlin en el Atrio de Santiago. R. Ucero
Valladolid

Leroy Merlin implanta su nuevo modelo de tienda de proximidad en plena calle de Santiago

La compañía especializada en bricolaje y decoración amplía su negocio en la capital con un espacio de atención más personalizada que abrirá durante la campaña navideña

Luis Amo

Luis Amo

Valladolid

Martes, 4 de noviembre 2025, 15:23

Comenta

La milla de oro comercial de la capital experimentará cambios de negocio y de hábitos. Leroy Merlin abrirá en plena campaña navideña un nuevo concepto ... de tienda de proximidad más allá de sus grandes macro espacios especializados en bricolaje, construcción o jardinería. Un espacio contiguo a la calle Santiago, en pleno epicentro comercial de las grandes marcas de textil y calzado, aunque bien es cierto que esta céntrica vía y sus adyacentes están recobrando el pulso gracias a la entrada de nuevos sectores, en especial, el dedicado a la perfumería, cosmética y droguería.

