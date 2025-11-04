Leroy Merlin implanta su nuevo modelo de tienda de proximidad en plena calle de Santiago

La milla de oro comercial de la capital experimentará cambios de negocio y de hábitos. Leroy Merlin abrirá en plena campaña navideña un nuevo concepto ... de tienda de proximidad más allá de sus grandes macro espacios especializados en bricolaje, construcción o jardinería. Un espacio contiguo a la calle Santiago, en pleno epicentro comercial de las grandes marcas de textil y calzado, aunque bien es cierto que esta céntrica vía y sus adyacentes están recobrando el pulso gracias a la entrada de nuevos sectores, en especial, el dedicado a la perfumería, cosmética y droguería.

Ahora es la multinacional francesa, que mayoritariamente centra e incluso acapara los grandes centros comerciales, la que da el salto al centro histórico para ofrecer una atención más personalizada, más a pie de calle, donde su objetivo es hacerse más accesible al cliente y, por tanto, acercarse a nuevos clientes con un nuevo espacio más cercano. Un espacio de menos de un centenar de metros cuadrados, de techos altos, con acceso más dos escaparates que nace, como apunta la propia cartelería, «para ayudarte con tus proyectos de suelos, puerta, ventanas y armarios».

El característico color verde casi fosforito de la marca ya se vislumbra desde la calle Santiago sorprendiendo a los viandantes ante la singularidad que significará esta apertura en este lugar aunque tendrá paralelismos con las tiendas existentes porque se establece aquí también para proyectar moda desde otro prisma, modernizando hogares y creando espacios saludables para sus clientes porque, reconocen, «en estar más cerca del cliente y de los nuevos hábitos de consumo más personalizados», señalan desde la compañía.

Leroy Merlin está remodelando en la actualidad el local con el objetivo de abrirlo en plena campaña navideña, antes de terminar este año, bajo el formato que denominan 'Project', el concepto especializado en la realización de proyectos hasta el punto de que este nuevo establecimiento tiene configuración de 'showroom': «Te lo llevo, te lo instalo, te lo financio, para hacerlo realidad». La marca estrena así en la capital su nuevo concepto de tiendas especializado en soluciones integrales para proyectos de acondicionamiento del hogar sobre el que están trabajando en la última década en España con tiendas similares en Madrid, Bilbao, Valencia o Vigo.

La tienda y almacén especializado comenzó su andadura en Valladolid en el Centro Comercial Equinoccio en 2002 para mudarse a Río Shopping el 24 de septiembre de 2012 en un espacio de más de 8.500 metros cuadrados que suponía una ampliación de la superficie en un 40% con respecto a la anterior. En 2016 se amplió el espacio en cerca de un millar de metros cuadrados creando un patio de almacenaje. Ahora será el momento de estrenar su espacio más próximo a los ciudadanos, en pleno atrio de Santiago, en pleno corazón urbano, lo que evidencia la apuesta de la marca por este tipo de tiendas y por la propia capital vallisoletana.