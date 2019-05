El Banco de Alimentos de Valladolid espera llegar a los 70.000 kilos en la campaña de verano Voluntarios del Banco de Alimentos de Valaldolid colocan los productos en diferentes cajas para repartirlos. / Henar Sastre 39 establecimientos participarán este viernes y sábado en la quinta edición de la iniciativa, centrada recoger leche entera, cereales, lentejas cocidas y conservas de carne EVA ESTEBAN Valladolid Martes, 28 mayo 2019, 12:38

Los voluntarios son la pieza «clave» para engrasar la maquinaria del Banco de Alimentos de Valladolid. «Sin ellos», dice el presidente de la Fundación, Jesús Mediavilla, «nada de esto sería posible». «Son imprescindibles para que las recogidas salgan adelante. No olvidemos que es algo altruista y que sin su ayuda y colaboración, además de la de todas las entidades colaboradoras, no podríamos hacer esto», asegura. Serán ellos quienes, de nuevo, contribuyan a que la quinta edición de la Gran Recogida Veraniega, que tendrá lugar este viernes y sábado, 31 de mayo y 1 de junio, y en la que participarán 39 supermercados de la ciudad, pueda llevarse a cabo.

Pero esta vez ha sido diferente. Finales del mes de mayo siempre es una «época difícil» por eventos como comuniones, vacaciones o, en el caso de los estudiantes, los exámenes finales. «Es complicado conseguir voluntarios, pero con la participación de los vallisoletanos estamos seguros de que conseguiremos los objetivos planteados», argumenta Mediavilla. 500 voluntarios -«que no deja de ser una cifra importante», apostilla el presidente- participarán en la recolecta de este fin de semana. «Medio millar menos de lo esperado», incide, precisamente por estos acontecimientos de los que hablaba. Además, dos establecimientos «se han dado de baja a última hora porque no tenemos suficientes voluntarios». «Son cosas que pasan», lamenta Mediavilla.

Por ello, ha querido hacer un llamamiento a la sociedad vallisoletana para que, de cara a futuras recogidas, no duden en colaborar en «campañas tan importantes». «Necesitamos voluntarios, y pueden inscribirse o bien en nuestra página web o bien acercándose a nuestra sede (ubicada en el polígono de Argales, en la calle Vázquez de Menchaca)», añade.

A pesar de las adversidades, el Banco de Alimentos quiere mantenerse al pie el cañón con los más necesitados. No rebajan sus expectativas y, de hecho, se marcan como objetivo recoger 70.000 kilogramos de alimentos no perecederos. «Por desgracia, la gente necesitada no tiene posibilidad de irse de vacaciones, y nosotros tenemos la obligación de prestarles ayuda y atención los 365 días del año. No cerramos ni festivos, ni fines de semana ni nada. Es la última campaña importante antes de verano, hasta octubre, y queremos recaudar lo máximo posible», subraya el presidente de la Fundación.

Si bien es cierto que «aceptaremos todo lo que nos traigan», en esta ocasión han focalizado la atención y los esfuerzos en recolectar la mayor cantidad posible de cuatro alimentos «básicos»: leche entera, cereales, «principalmente para los niños», lentejas cocidas y conservas de carne. «Con las lentejas cocidas, por ejemplo, las personas a las que vaya no tienen que gastar dinero en cocinarlas», insiste Mediavilla.

Ayuda a 15.000 personas

El Banco de Alimentos de Valladolid presta ayuda, mensualmente, a «más de 15.000 personas», entre ellas 4.000 niños, a través de 138 entidades colaboradoras. En el caso de Castilla y León, atiende a cerca de 65.000 personas por medio de 540 entidades. Es decir, al 2% de población. «Esto significa que solo atendemos al 20% de las personas necesitadas en la comunidad, tenemos que seguir trabajando y avanzado», sostiene. «Esta recogida está abierta a todas las provincias de la región, pero por estructura no tienen voluntarios para poder llevarlo a cabo».

Para lograrlo, su «gran objetivo» es crear «equipos de voluntarios» en diferentes puntos de la provincia, tales como Medina del Campo, Medina de Rioseco, Olmedo, Laguna de Duero o Arroyo de la Encomienda. En el caso concreto de la capital, buscan extender su actividad hacia la periferia, «donde hay más necesidad y en la actualidad no llegamos». «Insistimos en la idea de crear asociacionismo en barrios porque es muy importante para poder llegar hasta esas personas», concluye Mediavilla.