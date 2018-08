Sobre la laureada franquista en el escudo del Real Valladolid «No fue Franco quien concedió esa condecoración al club, sino que el propio club la 'usurpa' del escudo de la ciudad y esto se hace siendo su presidente José Miguel Arrarte Ayestarán» CARLOS PARRADO IGLESIAS Plataforma por la Retirada de Nombres y Símbolos Franquistas Martes, 7 agosto 2018, 11:09

A principios de este mes de julio, solicitamos al Real Valladolid la retirada de la Cruz Laureada de San Fernando de su escudo. En este sentido y para reforzar nuestra posición y nuestros argumentos, consideramos necesario conocer el origen de la Real y Militar Orden de San Fernando y los reglamentos que a lo largo de su historia han regulado los distintos tipos de condecoraciones así como quién las concedía y a quiénes debían concederse. Desde 1811 ha tenido ocho reglamentos, el de 1811, dos en 1815, otro en 1920, otro en 1925, el séptimo en 1978 y por último el de 2001.

En los seis primeros reglamentos se dice que la Laureada Individual es una concesión únicamente a personal militar y la laureada colectiva a cuerpos o buques militares, escuadrillas o aeronaves militares. Ninguno de los seis primeros reglamentos establece concesiones de laureadas colectivas a provincias, ciudades, villas, localidades o núcleos habitados. Como vemos, pues, la concesión de la Cruz Laureada a Valladolid y Navarra en 1939 por Franco, cuando estaba vigente el Reglamento de 1925, suponía, por tanto, una disposición contraria al articulado de dicho reglamento e incluso a los reglamentos de la Orden anteriores, así como al espíritu de los mismos y podemos decir que la concesión no tuvo nunca amparo normativo.

Solamente en el séptimo, del año 1978, se hace mención a este aspecto como queriendo 'legalizar' la concesión que hizo Franco a Navarra (retirada del escudo por el Parlamento navarro en 1980) y a Valladolid. Para después, en el último y vigente, volver a desaparecer la posibilidad de conceder la condecoración a provincias, villas y ciudades. Es más, en la Disposición derogatoria única se deroga, en el punto 1, todo el Reglamento de 1978 con lo cual entiendo que se anula lo dicho en el Reglamento de 1978.

Durante todo el tiempo que duró el régimen de Franco se concedieron cruces y condecoraciones de manera discrecional y con escaso o nulo respeto al reglamento vigente entonces. Durante todo el régimen franquista el Reglamento fue ignorado y la concesión de cruces fue un asunto decidido por la intervención personal del general Franco de manera totalmente discrecional. Evidentemente nadie recurrió judicialmente la decisión, ni era posible hacerlo con un mínimo de garantía de seguridad personal.

Cuando en 1962 se decide incluir la Laureada en el escudo del club de futbol Real Valladolid sigue vigente el Reglamento de 1925. Pero esto no es más que anecdótico, porque no fue Franco quien concedió esa condecoración al club, sino que el club la 'usurpa' del escudo de la ciudad y esto se hace siendo presidente del club José Miguel Arrarte Ayestarán que a su vez fue, también, entre 1951 y 1957, concejal del ayuntamiento franquista de Valladolid y, curiosidades de la Historia, también era en aquel momento presidente provincial de los Círculos José Antonio y de la Junta Promotora Nacional de Falange Española de las JONS; es decir 'un camisa vieja'. Ahora sí entendemos por qué el escudo del club, que nunca incluyo la Laureada durante muchos años del franquismo, de repente pasó a tenerlo. No parece que sea una mera cuestión estética, ¿verdad?, y sí un intento de seguir ensalzando el golpe militar.

La Plataforma por la Retirada de Nombres y Símbolos Franquistas no está en contra de la Cruz Laureada como tal. Es la máxima recompensa militar de España y tiene por objeto premiar el valor heroico. Premia hechos o servicios militares, individuales o colectivos, con inminente riesgo de la propia vida y siempre en servicio y beneficio de la Patria o de la paz y seguridad de la comunidad internacional. De lo que estamos en contra es de la concesión y su forma, contraviniendo el Reglamento de la Real Orden e incumpliendo la llamada Ley de Memoria Histórica.

Nos gustaría conocer la opinión del actual Ejército, que ve cómo se ha degradado y banalizado su máxima condecoración hasta el punto que cualquiera puede añadirla a un escudo.

Desde la Plataforma nunca hemos amenazado a nadie, ni lo haremos jamás, todo lo contrario a los comentarios insultantes y amenazantes que están apareciendo en la prensa. Pero no dejaremos de denunciar y solicitar que se retiren todos aquellos símbolos que fomentan las ideas fascistas y justifican y apoyan el golpe de estado de 1936.

Nuestra pretensión es que un club que representa a nuestra ciudad lo haga uniendo a todos los aficionados, como lo hizo en 1928 cuando se fundó. Esto mismo lo han hecho otros clubs deportivos como el de baloncesto y el de balonmano hace ya unos años.