Laura Baena, fundadora del Club Malasmadres: «La conciliación está en la agenda política, pero no con seriedad» Laura Baena. / El Norte «Nos sentimos una generación engañada; nos educaron en igualdad sin saber que llegaría la maternidad y destaparía de nuevo los roles tradicionales», afirma ÁLVARO GÓMEZ Valladolid Miércoles, 6 marzo 2019, 07:34

Pretenden «romper el mito de la madre perfecta» y formar un nuevo modelo social de la maternidad adaptado a la actualidad. Son el Club de Malasmadres, una comunidad «emocional» de mujeres que lucha contra estos estereotipos. Su fundadora, Laura Baena (Málaga, 1981), creó una cuenta de Twitter para desahogarse y la comunidad ya supera los 600.000 seguidores. Ahora han decidido hacer un tour por España y el día 28 de marzo estarán en Valladolid para «conectar a mujeres con una misma manera de vivir la maternidad y de trabajar por una sociedad más igualitaria». Hoy presentan el evento a los ciudadanos en el que habrá una mesa de debate con «tres malas madres de la ciudad»: la influencer y fundadora de 'Hadas y Cuscus', Carolina Botín; la periodista responsable de comunicación de la Fundación Aladina, Carolina Martínez, y la directora de BC Consultores, Begoña Calzada. El evento se celebrará en el Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA) y además ofrecerá cursos y otras actividades a las asistentes.

­–¿Cómo surge la idea de crear Malasmadres?

–El Club comienza en Twitter como un desahogo personal, cuando luchaba a diario por poder conciliar hace 5 años. De un sentimiento individual que tuve porque me sentía mala madre por no cumplir con las reglas de la maternidad tradicional.

–¿Cuándo se da cuenta de que el movimiento coge fuerza y se puede convertir en algo serio?

–La evolución del Club ha ido de la mano de la comunidad que se iba creando. A día de hoy tenemos proyectos que tienen como objetivo ayudar a las malas madres. Organizamos eventos y talleres y somos un medio con más de 30 colaboradoras expertas que tratan los distintos temas que son de interés. En solo unos meses comenzaron a llegar los medios de comunicación a hacerse eco de nuestra filosofía y en poco tiempo fui dando forma de manera natural a esta comunidad.

–¿Cuántas mujeres tienen que dejar sus estudios o detener sus carreras profesionales al ser madres?

–Desde la asociación quisimos visibilizar el problema social de la conciliación, cuantificar la situación actual de miles de mujeres profesionales que cuando son madres no pueden conciliar (80% de ellas) y que tienen que renunciar a su carrera profesional (60% de ellas). Una realidad que parece no tener el apoyo gubernamental y empresarial necesario y que tiene una base social mucho más profunda que conecta con una corresponsabilidad inexistente, en la que el hombre no está implicado en el cuidado de los hijos e hijas y en las tareas doméstico-familiares de la manera que necesitamos. El problema de la conciliación está en la agenda política y en los debates actuales, pero no se está tomando con la seriedad y la necesidad de implantar medidas que lo reviertan de manera urgente.

–¿Cómo afecta psicológicamente?

–Es muy duro, yo lo viví en primera persona. Y de ahí nació nuestro grito 'Yo no renuncio a ver crecer a mis hijos/as y tampoco renuncio a mi carrera profesional'. Luchar durante años por desarrollar tu carrera profesional y verte empujada a abandonar y renunciar es muy duro. Pero no hay nadie más resiliente que una madre, así que se sacan las fuerzas y se sigue adelante. Las actuales políticas de conciliación, como la reducción de jornada o la excedencia, nos alejan del mercado laboral y paralizan nuestra carrera.

–El estereotipo de 'madre perfecta' ¿de dónde sale?

–De las imágenes que nos disparan a diario los medios de comunicación, la publicidad y ahora también las redes sociales. Un modelo de madre alejado de la realidad. Esto solo nos lleva a un sentimiento de culpa que nos acompaña a diario y que fue el eje fundacional de este club. De ahí nuestra labor de no sentirnos malas madres, de reivindicar ese nuevo modelo social donde la maternidad se pueda ejercer con libertad y alejada de estereotipos.

–En la cuenta de Twitter tiene mucho protagonismo el humor ¿qué importancia tiene en todo esto?

–Antes una situación de crisis, lo mejor es usar el humor. Para mí la maternidad supuso una crisis existencial. Tuve que aceptar muchos engaños con los que convivía: 'no soy superwoman', 'no llego a todo', 'no soy una madre perfecta', 'tengo que renunciar, 'soy mala madre'... Para superar todo esto me escudé en reírme de mí misma y de mis intentos fallidos por ser esa madre ideal que no existe..

–Esta problemática, ¿es actual o las generaciones anteriores también le tuvieron que hacer frente?

–Es actual, propia de nuestra generación. Nuestras madres, la mayoría, no pudieron si quiera planteárselo. El punto de inflexión ha sido que en nuestra generación la mayoría de las mujeres madres hemos salido al mercado laboral a trabajar, pero el hombre no ha entrado a responsabilizarse de la misma manera en el hogar. Nos sentimos una generación engañada, nos educaron en igualdad, sin saber que llegaría la maternidad y destaparía de nuevo los roles tradicionales.

– ¿Cuánto queda para llegar a la conciliación total?

–Queda muchísimo. Pero estamos dando pasos. Los permisos igualitarios e intransferibles de maternidad y paternidad son un paso fundamental. Nosotras trabajamos por un pacto de Estado por la conciliación, ya que creemos que debe haber una serie de medidas mínimas impulsadas por el Gobierno para que sean palanca de cambio. Paralelamente las empresas tienen que ir apoyando el cambio, entendiendo un nuevo modelo laboral donde prime la flexibilidad Y por supuesto la educación para trabajar en una sociedad más igualitaria y corresponsable.