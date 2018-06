Un juzgado de Valladolid abre diligencias contra iDental por presunta mala praxis Página web iDental La denuncia abarcaba inicialmente a tres afectados EL NORTE Valladolid Miércoles, 13 junio 2018, 20:11

El Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid ha acordado la apertura de diligencias previas contra iDental por una denuncia sobre supuesta mala praxis interpuesta por la Plataforma de Afectados por las Cadenas Dentales (Afecade).

La denuncia abarcaba inicialmente a tres afectados por la clínica que iDental tiene en la capital castellanoleonesa. Uno de estos casos ha sido considerado por el juez suficientemente grave como para abrir diligencias penales, las mismas que el próximo día 20 de junio le llevarán a tomar declaración a la víctima, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

En este caso, se trata de extracciones de piezas sanas, de infecciones graves sin ser atendida por iDental a pesar de reiteradas demandas por parte de la paciente y de mala praxis al aplicar tratamientos contraindicados en el estado de salud de la denunciante.

«Es una muy buena noticia porque generalmente este tipo de denuncias son derivadas a la vía civil. Si se han abierto diligencias por la vía penal es porque el juez ha estimado que el caso es realmente grave», explica Isabel Palomino, la abogada que lleva el caso por parte de Afecade y socia del despacho Negotia, impulsor de la plataforma.

«Este caso está lleno de despropósitos que están generando un gran sufrimiento a la paciente. Para empezar, la extracción de piezas que no estaban presupuestadas ni autorizada la misma y que, sobre todo, estaban sanas», explica la letrada, quien añade que, encima, la extracción fue realizada por un odontólogo que nunca había atendido a la paciente y del que se desconoce el número de colegiado.

A la mala praxis médica y sus consecuencias en la salud de la denunciante, la letrada añade el perjuicio económico que iDental le ha infligido. «Es una práctica habitual también en este tipo de cadenas dentales que aunque no realicen lo que te han presupuestado y a pesar de que no te atiendan incluso cuando tienes infecciones graves en la boca producidas por su mala praxis, como es el caso de la paciente en cuestión, tú tienes que seguir pagando el tratamiento si lo has financiado», critica la abogada.

En este caso, el préstamo está contraído con la financiera del Banco Sabadell por un importe de más de 2.500 euros.

Afecada nace como plataforma de afectados por las clínicas dentales con el objetivo de representar y dar consejo a los consumidores que luchan y defienden sus derechos ante los abusos y los fraudes de varias franquicias dentales y clínicas que se suman a esta ola de indefensión.