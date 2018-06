La Junta rechaza compaginar las catas en la Plaza Mayor de Valladolid con la obra de los accesos Acceso al aparcamiento de la Plaza Mayor. / G. NUEVO El artículo 57 de la Ley de Patrimonio determina que el estudio arqueológico debe ser previo J. ASUA VALLADOLID Jueves, 21 junio 2018, 11:27

La Junta de Castilla y León no dará el visto bueno a la pretensión del Ayuntamiento de compaginar el preceptivo estudio arqueológico en la Plaza Mayor con las obras de los nuevos accesos, según avanzaron fuentes de la Delegación Territorial. Un día después de que se desvelara por parte del PP que la Comisión de Patrimonio no autoriza el proyecto municipal al no incluir un informe de la repercusión de los trabajos sobre los posibles vestigios históricos en el subsuelo de la calle Jesús, donde se prevé excavar un túnel de más de dos metros de profundidad por cuatro de anchura, el Ejecutivo regional esgrimió el artículo 57 de la Ley 12/2002 de Patrimonio de Castilla y León para avalar su negativa.

En su primer epígrafe, se establece que «las solicitudes de autorización o licencia de obras que afecten a una zona arqueológica o a un yacimiento inventariado y supongan remoción de terrenos deberán ir acompañadas de un estudio sobre la incidencia de las obras en el patrimonio arqueológico, elaborado por un titulado superior con competencia profesional en la materia». En el segundo punto se contempla que «la consejería competente en materia de cultura, a la vista de las prospecciones, controles o excavaciones arqueológicas a las que se refiera el estudio, podrá establecer las condiciones que deban incorporarse a la licencia».

Es decir, que primero hay que saber qué hay bajo tierra y con los resultados ajustar la obra para posteriormente autorizarla. Cabe señalar, además, que en la resolución del órgano, conocida el martes, se destaca que el proyectoconlleva un «gran impacto para el subsuelo y, en consecuencia, la afección a los bienes arqueológicos conocidos se puede considerar potencialmente grave». Además de la ley regional, el propio PGOU vigente, del año 2004, establece en sus artículos 124 y 125 la necesidad de elaborar estos informes con el obligatorio permiso y supervisión del departamento de Patrimonio de la Junta al tratarse de un área con especial protección.

El alcalde espera que no se trate de una operación política del PP El alcalde, Óscar Puente, considera que el PP municipal tiene «un interés clarísimo» en que la obra de los accesos no se lleve a cabo para intentar desprestigiar al equipo de gobierno a un año de las elecciones y confió en que la Junta «no lo comparta» en lo que sería una operación política orquestada contra su ejecutivo.El regidor mostró su extrañeza porque Bermejo tuviera antes que el propio Ayuntamiento la resolución de Patrimonio y avanzó su intención de hablar con los responsables de la Junta para buscar una solución. «Si ahora tenemos que hacer unas catas tendremos que cerrar al tráfico el aparcamiento», avanzó, por lo que, en su opinión, lo más «lógico» sería aprovechar el cierre cuando comience la obra para hacer los sondeos.

El Ayuntamiento se enfrenta pues a un contratiempo por lo que a plazos se refiere, ya que pretendía iniciar las obras tras la ferias y concluirlas antes de la Semana Santa de 2019. La Concejalía de Urbanismo decidirá hoy sus próximos pasos. Tiene la posibilidad de presentar un recurso de alzada a la decisión de paralización del proyecto o intentar convencer a los técnicos autonómicos de su alternativa, algo que, en principio, parece difícil que prospere. El edil Manuel Saravia reiteró ayer por la tarde su intención de acordar con la Junta una solución que satisfaga a las dos partes. «Por supuesto que defendemos el patrimonio arqueológico de importancia, pero también la racionalidad en las actuaciones para no dilatar innecesariamente los plazos», destacó el concejal, quien insiste en que el alcance de las catas que se decidan pueden obligar a cerrar la calle y con ella el aparcamiento, a no ser que se habilite una salida provisional por Pasión.

Sin informe de Intervención

El máximo responsable del área reconoce que la urgencia por sacar adelante esta inversión ha impedido revisar a fondo el proyecto de la empresa VADIngenieros, que sí incluye un control arqueológico durante el desarrollo de tajo, pero que presenta algunos aspectos a corregir como la anchura del túnel de Jesús para garantizar la seguridad de los usuarios o la reubicación de la futura torre del ascensor para peatones, con el objetivo de rebajar su impacto visual en la Plaza Mayor. A la obra no solo le falta el estudio del subsuelo exigido por la Junta, sino que también se está a la espera del informe de la Intervención municipal y del de la Secretaría del Ayuntamiento, según reconoció Saravia.

Conducciones de agua del siglo XVI ¿Qué se pueden encontrar en el subsuelo de la calle Jesús? Aún no se sabe, aunque en el Ayuntamiento consideran que habrá pocos tesoros, por no decir ninguno. El principal vestigio a analizar serán los restos del conocido como viaje de aguas de las Marinas, unas conducciones del siglo XVI, que abastecían el centro de la ciudad desde las arcas reales. Saravia considera que hay dudas de que quede algo de esas tuberías de cerámica en un área donde se ha removido mucha tierra desde principios del siglo XX, primero con el abastecimiento planificado por Uhagón en 1905 y luego, en los años 7o, cuando arrancó la construcción del actual aparcamiento. El alcalde insistió en que «es dudoso que quede nada y lo que haya serán cosas de escaso valor», aunque reconoció que en la excavación podría aparecer el arranque de la antigua fachada de la Iglesia de Jesús

El equipo de gobierno defiende que en la obra de remodelación de la plaza de San Miguel en 2006 las catas se realizaron en paralelo, aunque luego esta se paralizó tras encontrar restos de la antigua Iglesia de San Pelayo. El PP, en el ejecutivo local entonces, asegura que se hizo un informe previo.